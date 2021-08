Rossi instó a la reapertura de paritarias para empleados del sector público provincial y docentes

El candidato a senador nacional por Santa Fe en el Frente de Todos, Agustin Rossi, visitó hoy las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, acompañando las precandidaturas locales. Allí instó al gobierno provincial a reabrir las paritarias con el objetivo de «recomponer los ingresos y el poder adquisitivo de los empleados públicos y docentes provinciales».

“Con la vuelta de normalización, va seguir consolidándose la recuperación económica en nuestro país, ahora esa recuperación hay que ayudarla aumentando el consumo y fortaleciendo el mercado interno, en eso, no sólo tiene responsabilidad el gobierno nacional. El gobierno provincial puede ayudar claramente con el fortalecimiento de los ingresos de los empleados del sector público y docentes, yo creo rápidamente que el gobernador debería abrir las paritarias para recomponer los ingresos y el poder adquisitivo” explicó Rossi.

Y continuó “Me dicen que el gobierno tiene recursos puestos en plazo fijo, no es momento de tener los recursos en plazo fijo, sino de poner todos los recursos que sean necesarios en una reparación lógica que necesita cada trabajador, lo que va a significar un aumento del consumo y una reactivación de la economía”.

En ese marco, el candidato manifestó “Estamos en un momento bisagra, estamos dejando atrás la pandemia, vacunación mediante. La campaña ha sido exitosa, tiene

una intensificación en esta etapa gracias a las políticas llevadas adelantes por el gobierno nacional, que ha gestionado y trabajado para conseguir las vacunas. El 100% las ha gestionado y las distribuye el gobierno nacional, lo que ha permitido llegar con los operativos a cada rincón del país”.

En otro tramo de la conferencia Rossi expresó “Hace 20 años que estoy en el mismo lugar, defendiendo las mismas ideas, mi relación con Cristina no es transaccional mi relación con la vicepresidenta es la adhesión a un liderazgo, a un sistema de ideas, de valores que he sostenido durante todo este tiempo. Otros dirigentes no pueden decir lo mismo”.

En la ciudad de Santa Fe, mantuvo un encuentro con candidatos de las listas locales del departamento la Capital y recorrió los barrios Santo Domingo, Las Flores y Centenario. Estuvo acompañado por el candidato a senador suplente Leandro Bussatto y las candidatas a diputadas nacionales, María Luz Rioja y Patricia Mounier de la lista «La Santa Fe Queremos», también participó de las actividades el candidato a concejal Alejandro Rossi junto al actual concejal Federico Fullini.

En Santo Tomé, junto al actual concejal que busca renovar su banca Rodrigo Tata Alvizo y la dirigente Roxana Zamora se reunió con representantes de instituciones intermedias donde escuchó las demandas de cada organización.