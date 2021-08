Santa Fe: concurso de ascensos policiales

Al conocerse lacon la excepción de la jerarquía de director general (anteriormente comisario general) de Policía, se da cumplimiento a lo oportunamente manifestado porministro de Seguridad de la Provincia, al ser entrevistado por Aire de Santa Fe.El funcionario aseguró que hay más de 4.000 vacantes para ascender en la Policía de Santa Fe, a la vez que se considera que los ascensos y el proceso de formación para lograrlos, son fundamentales para el desarrollo de una carrera policial.De acuerdo a lo que se conoció oficialmente, el proceso se realizará en dos tramos que están detallados en la resolución, e incluye un curso de perfeccionamiento online destinado a quienes no lo hayan hecho anteriormente.Según se destacó desde el ministerio de Seguridad, existe personal policial que ya cumplió el tiempo de permanencia en el grado, y desde hace varios concursos no ha participado o no ha pasado las instancias de algún proceso de formación y ascenso.Además no ha sido convocado a las escuelas de capacitación.Consecuentemente, se abre esta nueva oportunidad.En diálogo con Luis Mino (Aire de Santa Fe), el ministro Lagna advirtió quey señaló que hayPor ello, la resolución conocida el pasado 10 de agosto tiene el objetivo de saldar esa deuda, y retomar el proceso de capacitación de las fuerzas de seguridad santafesinas.