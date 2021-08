Se presentó la lista

A través de una conferencia de prensa, brindada durante la mañana de ayer, la lista “Adelante Ciudad Progresista”, del Frente Progresista Cívico y Social, presentó formalmente a sus precandidatos a concejales para la ciudad de Rafaela.

Encabezaron dicha conferencia, Matías Martínez Sella, quien encabeza la lista, acompañado por Marcela Kloster y Franco Durán, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. Martinez Sella destacó: “Ciudad Progresista es una organización joven que se fundó en el año 2018, donde el objetivo era trabajar por los temas de la ciudad de Rafaela. A lo largo de este año, hemos logrado conformar un gran equipo de trabajo; desde el minuto cero hemos encarado este proceso de manera seria, responsable, para no improvisar, porque estamos convencidos que en la política, en la cuestión pública no hay que improvisar, hay que prepararse para trabajar por los intereses de los rafaelinos”.

“Hemos podido desarrollar una amplio programa de propuestas para la ciudad de Rafaela. Está bueno repasar la función del concejal de cualquier municipio, que es controlar y proponer: el poder legislativo controla y el ejecutivo ejecuta. La ciudad de Rafaela tiene grandes desafíos de presente y futuro, con problemáticas que se viene arrastrando desde hace mucho, problemas nuevos y eso es lo que nos tiene ocupados”, manifestó.

“Algo que nos ocupa y que nos tiene con todas las energías puestas ahí, es el tema del trabajo. Rafaela siempre se ha caracterizado por ser una ciudad productiva industrial, pero tenemos que poder ver que las grandes empresas que han generado grandes puestos de trabajo en la ciudad, son industrias típicas del siglo 20, como la metalmecánica, las alimenticias; hoy nos toca el desafío de generar nuevas condiciones para generar más puestos de trabajo para Rafaela. Lamentablemente la ciudad de Rafaela tiene grandes niveles de desempleo, que ya venían antes de la pandemia y esto se le suma la complejidad de la pandemia. Venimos trabajando en una propuesta, para que el municipio con lo que ya existe, amplíe las capacitaciones de formación para el empleo en disciplinas nuevas que tengan que ver con nuevas tecnologías del siglo 21 y para crear nuevos negocios, nuevas empresas”

Respecto al tema ambiental, Martínez Sella dijo: “El tema ambiente es un tema primordial, es el tema del siglo 21. La ciudad de Rafaela, se sabe muy bien que ha manejado en los últimos años, la cuestión de los residuos, de la basura muy bien, pero hoy hay nuevos desafíos; con Franco estamos trabajando en una propuesta, ya la hemos presentado formalmente al Concejo Municipal. Una propuesta que tiene que ver con generar, no solamente una ciudad con árboles, sino con ecosistemas”.

Por su parte, la Dra. Marcela Kloster, se refirió al aspecto sanitario y expresó: “siempre me gustó trabajar con la gente y para la gente, acompañar no solo en los problemas de salud, sino el desarrollo de personas en comunidad, por eso siempre estuvimos trabajando en forma interdisciplinaria e interinstitucional; conociendo el territorio, conociendo la comunidad, creo que es la mejor forma de que la salud pública pueda garantizar disminuir las brechas de acceso e inequidad que hay en la sociedad”. “Creo en los equipos cerca de la gente, en los barrios, nuestra propuesta está centrada en eso, en fortalecer los centros de atención primaria, lo más cercano posible a la gente. Si bien tenemos una infraestructura distribuida en 11 centros de salud en la ciudad, los equipos son muy heterogéneos, los horarios de atención son escasos para las demandas actuales de la gente. Tenemos que tratar de pensar donde faltan centros de salud”, dijo la precandidata de “Adelante Ciudad Progresista”.