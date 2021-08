El Concejo aprobó un pedido para homenajear a profesionales de la salud

Durante la mañana de este jueves, durante alrededor de tres horas se llevó a cabo la sesión ordinaria del Concejo, en donde se aprobaron 19 proyectos de diferente índole. La sesión, estuvo presidida por la concejal Brenda Vimo, a partir de la ausencia del radical Germán Bottero. Uno de los proyectos, que encontró coincidencia entre los ediles de los diferentes bloques, es el que propuso el Frente de Todos, para solicitar al Ministerio de Salud de la Provincia, homenajear a profesionales de la salud. Al respecto, Vimo manifestó: “En el marco de todo lo que está sucediendo, de toda esta realidad, del impacto social, económico y sobre todo de este impacto emocional, consideramos importante hacer un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud, más allá de hacer individualmente, un reconocimiento estatal a todos los profesionales de la salud, en frente de la plaza del hospital, creemos que es una forma tangible y visible de poder demostrar el agradecimiento de toda la ciudadanía, para cada uno de los profesionales que han puesto su cuerpo, su alma, su corazón, su tiempo; han expuesto a sus familias y a su salud, y la verdad es que es lo mínimo que se puede estar realizando”, contó. Y subrayó, que “con la idea de la concejal Sagardoy, de convocar también a la comisión para la cultura, para ver la forma más correcta y demostrativa posible para poder agradecer todo esto que vienen haciendo, a más de un año y medio, de forma incansable, inagotable. Ojalá, uno pudiera reconocer muchos más derechos y poner en valor todo esto de otra manera”.

Acerca de otros proyectos aprobados, y que fueron presentados por la oposición, sobre reclamos por mayor seguridad en el sector del barrio Monseñor Zaspe y obras pendientes en ese sector, la concejal dijo: “En la sesión de hoy se han hecho planteos y se han votado diferentes Minutas de Comunicación que tienen que ver con el barrio Monseñor Zaspe, vinculados con la inseguridad, con caballos sueltos, con basura; todo esto sin desconocer que es uno de los barrios que está atravesado por mucha vulnerabilidad y sin dudas hay que trabajarlo desde distintos aspectos y entender que la urbanización y la limpieza también, son estrategias de cuidado y de seguridad. Además, comprendiendo que la seguridad tiene un aspecto que es situacional, donde no es lo mismo un lugar sucio y oscuro, que un lugar iluminado, limpio y en donde la gente puede ocupar los espacios públicos”. Respecto, de cuanto influirá la campaña electoral en muchas de las discusiones que se observan en el recinto, Vimo fue contundente: “La verdad que en esta época del año, un 99 % de los planteos tiene un tenor electoral, siempre hay un doble mensaje y por eso pedí el lunes en comisión que seamos respetuosos con algunos temas y que no todo lo usemos para campaña, por le estaríamos faltando el respeto a todos los vecinos. La campaña es algo que es una realidad, pero no utilizar lluvia de ideas y hacer creer que van a tener soluciones mágicas, porque no las hay”.



PREOCUPACION POR

CABALLOS SUELTOS

El concejal Leonardo Viotti, habló del proyecto tratado este jueves, referido a un pedido por intervenciones en barrio Monseñor Zaspe, donde señaló que “hace unos días estuvimos recorriendo el norte de la ciudad con la concejal Sagardoy y el concejal Destéfanis, barrio Virgen del Rosario, Monseñor Zaspe y Mora, y en particular en el loteo Mi Tierra, Mi Casa, de barrio Zaspe, nos encontramos con una situación que pudimos evidenciar nosotros mismos; caballos sueltos, esto es un problema que hace años se repite en ese sector y el municipio se había comprometido a buscarle una solución y aún no se ha logrado”. “Lo que pudimos observar y filmar, es una tropilla de no menos de 10 caballos, metiéndose en los terrenos, casas, patios, y al estar sueltos, esto es totalmente peligroso para los niños, para los vecinos. Es un sector de la ciudad, que necesita muchísima infraestructura, con problemas de inseguridad muy grande, a lo que hay que sumarle este problema con caballos sueltos”, afirmó. Y remarcó: Los vecinos, también nos reclamaban por la inseguridad, por lo materiales que les roban al intentar construir su casa y uno ve que la mitad de los terrenos están sin construcciones”.



AMPLIACION DE CUPOS

EN JARDINES MATERNALES

Entre los proyectos aprobados este jueves en la Sesión Ordinaria del Concejo, está el presentado por el concejal Raúl “Lalo” Bonino, en el que solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de una Minuta de Comunicación, que se lleven adelante las gestiones necesarias para efectividad una ampliación en la cantidad de niños que asisten a los jardines maternales y a otras instituciones del nivel inicial. Bonino, en los considerandos del proyecto, indicó que en función de la mejora de la situación epidemiológica en nuestra ciudad y del avance del plan de vacunación, es necesario que se vayan actualizando las capacidades de recepción de niños en los jardines maternales de nuestra ciudad y de toda institución del nivel inicial; que se ha demostrado que dichas burbujas han funcionado con gran efectividad y eficacia a la hora de llevar adelante sus labores y la responsabilidad de dicha comunidad ha sido alta. Con lo cual, considera oportuno ir ampliando la cantidad de niños en los jardines, de manera tal de establecer una progresividad equitativa que permita la sustentabilidad de dichas instituciones, así como también permita del desarrollo adecuado de las capacidades de los más pequeños en su primera etapa de crecimiento.