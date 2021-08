Supermercados reclaman poder abrir hasta las 20

Por disposición del Gobierno provincial, los supermercados deben cerrar sus puertas a las 19 horas. Clientes apurados ingresan entre las 18 y las 19 para hacer sus compras en tiempo récord a la vez que renuevan sus pedidos para que se extienda el horario de atención. En una semana, se debe evaluar si es posible habilitar nuevas actividades o bien ampliar horarios para el comercio y el sector gastronómico, siempre y cuando los indicadores epidemiológicos así lo permitan.

La Cámara de Supermercados de Rafaela renovó ayer su pedido para que los locales puedan trabajar hasta las 21 horas o al menos hasta las 20. "Venimos haciendo gestiones a nivel provincial y municipal para responder a la demanda de una gran cantidad que clientes que necesitan que el horario de cierre actual se extienda por lo menos hasta las 20 hs. Tenemos claro que la principal razón de acotar horarios fue la de restringir la circulación en la ciudad y disminuir contagios. Pero con los indicadores actuales de ocupación de camas, el avance del plan de vacunación, baja de casos positivos y la no saturación de camas críticas del hospital, es el momento de apuntar a evitar aglomeraciones y descomprimir los horarios de cierre", subrayó la entidad en un comunicado.

En el documento afirma que "con los aforos y horarios actuales no es posible brindar un servicio de calidad, ya que más del 20% de los tickets del día se corta entre las 18 y las 19 horas y muchos responsables de los hogares rafaelinos urgidos por las obligaciones laborales, escolares y familiares no llegan en tiempo y forma a hacer sus compras".

"Asimismo destacamos que así como fuimos, somos y seguiremos siendo actores responsables en la implementación de protocolos de funcionamiento y nos fuimos adaptando a las distintas realidades epidemiológicas acatando cada decreto provincial y municipal, también es nuestra responsabilidad en este momento solicitar mayores flexibilizaciones que se adapten a la realidad de vida de nuestros clientes", agrega.

Finalmente, plantea que "muchas localidades de esta y otras provincias están tomando nota de estos hechos y han avanzado en ampliar los horarios de cierre, con lo cual nos sumamos a los pedidos de todas las cámaras de supermercados de la Provincia y pedimos predisposición a las autoridades provinciales y municipales para que instrumenten lo que sea necesario para dicho fin".