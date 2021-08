Industria en movimiento

En una coyuntura de crisis prolongada y generalizada, la proximidad de la primavera parece alentar los brotes verdes que se transforman en una pequeña buena noticia para el aparato productivo argentino. De todas formas, cabe aclarar que aún no terminó el frío y que las heladas pueden "quemar" esos incipientes pero débiles brotes. Tanto en la Provincia de Santa Fe como en el país, los datos sectoriales proyectan el inicio de una recuperación aunque el escenario electoral tampoco ayuda puesto que la incertidumbre en torno al dólar tiene la capacidad para revolver todo y hacernos retroceder.

La Federación Industrial de Santa Fe informó hace una semana que el nivel producción de la industria manufacturera se ubicó en junio de 2021 por encima de los últimos tres años. El informe subraya que el resultado es la consecuencia de un nuevo y acentuado incremento de la actividad que en junio alcanzó un 24,2% interanual. Así, tras seis meses de pronunciadas mejoras, el primer semestre del año finalizó acumulando un incremento de la producción industrial de 27% en relación al mismo lapso de 2020. Además, el nivel actual de producción industrial se posiciona en una franja 12% por encima de 2018 y 2019 cuando no había pandemia.

Al profundizar el análisis sobre el comportamiento de los distintos sectores, FISFE destaca que entre marzo y junio más del 85% de las ramas industriales presentes en Santa Fe muestran una evolución interanual positiva de su nivel de producción.

Pero en un año donde no hay demasiado que festejar puesto que los problemas (inflación, inseguridad, empobrecimiento creciente, crisis sanitaria por Covid, falta de educación presencial, entre otros) marcan una agenda claramente pesimista, es bueno darse un lugarcito para ser optimista. Por tanto, a partir del segundo semestre de 2020 y hasta el presente la mejora de la demanda y la producción se propaga paulatinamente a una mayor cantidad de ramas de actividad.

Otro dato a resaltar que es que el empleo registrado en la industria manufacturera santafesina, evoluciona positivamente desde el segundo semestre de 2020 y hasta el presente. En abril de 2021 algo más de 130 mil puestos de trabajo registrados representan un incremento de 6,5% en relación a mayo de 2020 una dinámica equivalente a prácticamente 8 mil nuevos empleos.

A nivel nacional, el Índice de Producción Industrial (IPI) creció en junio 19,1% respecto al mismo mes del año anterior, acumulando una mejora de 22,4% en el primer semestre del año. De todas maneras, hay que tener en cuenta que en junio del 2020 el sector se vio afectado por las restricciones, por lo que se compara con una base de comparación baja. Al realizar una comparación con los años pre-pandemia, se observa que la producción se ubicó 8,3% por encima de los valores de junio de 2019, incluso considerando que dicho año tuvo tres días hábiles más que junio de 2021.

De esta forma, la industria santafesina y la nacional reflejan momentos similares. En su análisis, la consultora Ecolatina enfatizó que en junio la industria se ubicó en el nivel más alto desde mayo 2018, cuando recién comenzaban las turbulencias cambiarias del gobierno anterior.

Respecto a las expectativas, se estima que la industria tiene margen para seguir creciendo en el segundo semestre del año. No hay que dejar de lado que nos encontramos en un año electoral, y por esta razón, el gobierno implementó distintas medidas en busca de mejorar el poder adquisitivo de los hogares y dinamizar la demanda interna. Este panorama, sumado a falta de alternativas de ahorro en un contexto de cepo cambiario, seguirán alentando el consumo hacia bienes durables.