En el día de su 115° aniversario, la Rural presentó su Muestra Institucional Anual

La presidenta de la Sociedad Rural de Rafeala, Norma Bessone, encabezó ayer el acto por el 115° aniversario de la entidad a la vez que presentó la Muestra Anual Institucional "Producir para el Futuro" que se desarrollará en forma virtual y presencial del 28 de septiembre al 8 de octubre con una amplia agenda de charlas y capacitaciones. Por segundo año consecutivo la tradicional exposición ruralista le cede su lugar, a raíz de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid, a las plataformas digitales.El intendente, Luis Castellano, participó del lanzamiento que se llevó a cabo en el Salón Centenario de la Sociedad Rural junto al vicepresidente de la entidad, Leonardo Alassia; el director provincial de Producción Lechera y Apícola, Abel Zenklusen; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti y Pedro Rostagno, integrante de la Comisión Directiva entidad ruralista, entre otros.La Muestra Producir para el Futuro cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela. Su diseño surgió para suplir a la tradicional Exposición Rural que no se podrá llevar a cabo en su formato tradicional con motivo de las condiciones vigentes impuestas por la pandemia.Su desarrollo contempla múltiples actividades, presenciales y virtuales, con dos ejes como protagonistas: la producción alternativa y la semana de la lechería. Los organizadores destacaron que, dentro de las diversas producciones alternativas, se tendrá en cuenta la mirada medioambiental con la participación del Instituto para el Desarrollo Sustentable.En la apertura, Bessone manifestó que “para nosotros es un momento importante y emotivo porque la Sociedad Rural cumple 115 años y lo hace apostando al trabajo en equipo, relacionado con las instituciones, y trascendiendo al ámbito internacional". En tal sentido, sostuvo que "esta Primera Muestra Anual Institucional Producir para el Futuro apuesta al trabajo que distingue a la ciudad y al vínculo público – privado, contamos con el acompañamiento del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia y de la Municipalidad de Rafaela, con la que siempre trabajamos en equipo”.“Estamos transitando un momento complejo e incierto que requiere decodificar los mensajes, apostando por la innovación, sin olvidar las tradiciones que siguen siendo importantes. Este es un gran desafío. Cierto es también que se irán programando acciones de acuerdo a cómo vaya evolucionando la condición sanitaria. La familia va a poder seguir estando presente y el productor podrá venir, obviamente, con el aforo correspondiente. No podemos programar a largo plazo con situaciones tan dinámicas como las que vivimos”, explicó Bessone.La titular de la Sociedad Rural indicó que "serán 11 días de actividades on line y/o presenciales con aforo según sea el caso, que están organizadas en dos grandes temáticas: producciones alternativas y lechería". Por último, señaló que "con objetivos precisos, algunas actividades tradicionales más otras disruptivas e innovadoras dan origen a este nuevo formato integrado de Muestra Anual, en la cual el sector y todas sus áreas vinculadas pueden brindar información, proponer cambios e imaginar el futuro; nuestro deseo es que podamos desde la producción aportar ideas, abrir caminos, generar encuentros, lograr una sinergia de trabajo y crecimiento que rescate esa noción de futuro que nuestros jóvenes anhelan".PRIMERA MUESTRAPOSPANDEMIAPor su parte, el intendente Castellano dijo: “Estamos asistiendo a la primera muestra rural pospandemia, dejando atrás 115 años de historia de la Expo, y reinventándose. Noto una muestra con mayor riqueza, con un formato adaptado a lo que nos impuso la pandemia. Adaptación que también tuvimos que hacer en el Estado local”. “Es clave armonizar la relación entre el campo y la ciudad. Hay mucho por hacer y la Sociedad Rural ha participado y participa de todas las mesas de diálogo que proponemos porque el vínculo institucional es firme. Por eso, queremos brindarle todo el apoyo”, expresó. “Rafaela ya no puede trabajar sola. Hay un vínculo dinámico con cada pueblo y municipio de nuestra región. De allí la conformación del Área Metropolitana, en donde la Sociedad Rural ha participado planteando la problemática de los productores -seguridad rural, mejora de los caminos para sacar la producción, esquema de forestación rural, aplicación de fitosanitarios, tratamiento de residuos en la ruralidad, conectividad-”, detalló el intendente.APOYOFinalmente, Abel Zenklusen señaló: “Desde el Gobierno Provincial estamos para apoyar la iniciativa. Precisamente, el gobernador Omar Perotti acaba de anunciar el programa Carnes Santafesinas 2030 y las producciones alternativas, que son el primer bloque, son muy importantes, en especial, con el enfoque que le dará en su muestra la Sociedad Rural de Rafaela”. “Otro rubro que abordará la muestra tiene que ver con la exportación. Este es un rubro que lo estamos teniendo muy en cuenta. La idea es ser partícipes directos y mejorar la inserción internacional de la zona centro que es el lugar en donde tenemos los mejores tambos y las mejores producciones”, refirió.