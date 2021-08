Habilitan las clases de educación física y talleres

El ministerio de Educación de Santa Fe resolvió este jueves que, desde el próximo lunes 16 de agosto, las escuelas de la provincia quedarán habilitadas a realizar actividades en contraturnos. "Desde la semana próxima se habilitaran las clases de Educación Física y de los Talleres de Educación Manual como así también, la Formación Profesional y las propuestas curriculares dictadas en contra turnos", explica la circular N° 21, que lleva la firma de la titular de la cartera, Adriana Cantero. Precisamente, ayer la ministra había adelantado a El Litoral que la medida estaba en carpeta. "Estamos analizando la posibilidad de habilitar esas clases, porque en esa modalidad no se había logrado recuperar aún la presencialidad. Esto será siempre y cuando se mantengan los protocolos", sostuvo en horas de la mañana.

En cuanto a lo que se habilita, ya en horas de la noche se emitió un comunicado que está dirigido a las distintas dependencias del ministerio, a delegados de las distintas regionales de la provincia, coordinadores pedagógicos, supervisores escolares y directivos de las instituciones educativas. Allí se explica que "en los últimos informes compartidos con el ministerio de Salud, hemos observado una mejoría progresiva de los indicadores epidemiológicos en nuestra provincia". "En este contexto entonces, podemos ir ampliando actividades que recuperen presencialidad", se agrega. Asimismo, la circular detalla que todas las actividades habilitadas deberán realizarse "con estricto cumplimiento de protocolos que respeten el distanciamiento social, uso de barbijos, ventilación de los espacios compartidos lavado frecuente de manos y cuidados en ingresos, egresos y circulación".



"SABADOS ACTIVOS"

Por su parte, desde setiembre, el Ministerio de Educación instrumentará en la provincia el programa denominado "Sábados activos". Se trata de una instancia que pretende recuperar presencialidad en el nivel secundario, a través de actividades que se realizarán los sábados por la mañana, pero que serán voluntarias. Según explicó Cantero, estarán orientadas a alumnas y alumnos de los terceros y cuartos años de las secundarias tanto públicas como privadas de todo el territorio. "Pensamos este formato para ese segmento porque los otros cursos tienen otros dispositivos. La propuesta incluye la realización de actividades culturales, deportivas y científicas", adelantó. De todos modos, la ministra aclaró que no será una instancia de participación obligatoria. "Será una invitación para el alumnado, pero esperamos que sean tan convocantes los sábados, para que todos los chicos puedan asistir. La actividad es institucional y se desarrollará en la escuela; será sábado por medio (un fin de semana tercero, y el siguiente, cuarto), y se extenderá tres horas y media, que es el tiempo equivalente a una jornada escolar matutina", describió. Cantero planteó que "así como el Verano Activo estuvo haciendo pie en lo comunitario y en los espacios que rodean al establecimiento pero en espacios de no escolares, los Sábados Activos estarán más vinculados a la institucionalidad escolar". Cabe consignar que la posibilidad de que se dictasen clases los fines de semanas había generado una fuerte controversia con los gremios docentes desde el momento mismo en el que la idea había sido deslizada desde el gobierno. El fundamento del Ministerio de Educación se sustentó en la necesidad de "robustecer" el segundo semestre y poder recuperar parte de la presencialidad perdida. Desde la cartera se explicó, asimismo, que la alternativa no lesionaría ningún derecho laboral del cuerpo docente. La experiencia arrancará, finalmente, en setiembre.