Noticias al Cierre

HACE CUATRO AÑOS LLENAR UN CHANGUITO

COSTABA $1.000, HOY SE NECESITAN $4.000

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Cuatro años atrás, completar un chango de supermercado con alimentos tenía un costo de $1.000, pero el efecto inflacionario lo elevó a los actuales $4.000, según un índice privado. El informe indicó que un aumento similar, del 300%, de produjo en ese período en la ropa, mientras que en el caso de la nafta, los $1.000 llenaban un tanque, pero ahora alcanzan para diez litros". Así surge del indicador denominado "Changómetro", lanzado por FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina).



PODRÍAN REGISTRARSE 7 MILLONES DE

EMBARAZOS NO DESEADOS EN EL MUNDO

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advirtió que en el marco de la pandemia de Covid-19 podrían registrarse 7 millones de embarazos no deseados en el mundo, al quedar de lado las planificaciones familiares y disminuir el uso de métodos anticonceptivos por razones económicas o dificultades de aprovisionamiento. En Argentina se estima que la retracción en la prevalencia del uso de métodos de cuidado, que se se da principalmente con pastillas o preservativos, alcanzaría el orden del 17%, una situación similar a la que se observa en distintos lugares de América Latina.



LOS PLANES SOCIALES SERÁN COMPATIBLES

CON EL TRABAJO RURAL REGISTRADO

CONCORDIA, 13 (NA). - Los planes sociales serán compatibles con el trabajo rural registrado, lo cual beneficiará a unos 250.000 trabajadores temporarios y sus familias, anunció ayer el presidente Alberto Fernández. Junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el jefe de Estado anunció la compatibilización de esos subsidios con el empleo rural. De esta forma se busca solucionar el problema que tienen los productores para conseguir mano de obra temporaria.



FACUNDO MOYANO RENUNCIÓ A SU

BANCA DE DIPUTADO NACIONAL

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Tras casi 10 años de desempeño como diputado nacional, Facundo Moyano renunció ayer a su banca en el Congreso por diferencias con el oficialismo. "No podemos conformarnos con un país que tiene un índice de pobreza de más del 40% y una informalidad laboral del 50%, frente a un mercado que no genera empleo formal hace más de 10 años", sostuvo, en una crítica que abarca a los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.



EL "GORDO MORTERO" PIDE SU LIBERTAD:

"SIGO PADECIENDO ESTA INJUSTICIA"

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El precandidato a senador nacional por el Frente de Izquierda Unidad en Santa Fe Sebastián "El Gordo Mortero¨ Romero es el único postulante de las próximas elecciones legislativas que reclama su libertad, en medio de la presentación de un programa dirigido a los trabajadores. "Hoy el apodo ´El gordo del mortero´ lo estoy poniendo al servicio de la lucha y clase obrera, estamos no solamente reclamando mi libertad, estamos presentando un programa independiente a la clase trabajadora", afirmó el militante de izquierda.



VACUNATORIO VIP: FISCALES

PIDEN REABRIR EL EXPEDIENTE

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y el fiscal ante la Cámara Federal Jorge Iturbe reclamaron que se reabra la investigación parcialmente archivada del vacunatorio vip de dosis contra el coronavirus. Es porque semanas atrás, la jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó parcialmente la investigación por inexistencia de delito, al evaluar que "en el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación".