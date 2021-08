Impulsan una ley para regular la actividad hípica en la Provincia

El Médico Veterinario Guillermo Grande, nacido en Rafaela, es uno de los especialistas en equinos, más reconocidos en la República Argentina. La realidad que enfrenta día a día en su profesión, lo lleva a impulsar una nueva ley que regule la actividad hípica en la provincia de Santa Fe.Lo entrevistamos para conocer que lo lleva a presentar esta propuesta.- GG: la industria equina es una de las pocas actividades que mantiene la potencialidad de generar nuevos puestos de trabajo formales, en particular dirigidos a la denominada mano de obra no calificada. Entiendo que el gobierno al afrontar los efectos de la post-pandemia, dentro de su agenda, seguramente figurará prioritariamente la respuesta social. De aprobarse esta ley el gobierno provincial podrá salir a ofrecer al mundo los resultados de su industria equina- GG: En los campos santafesinos especialmente en la zona norte, se producen en gran cuantía caballos destinados a la industria frigorífica. Nuestro país es el principal exportador mundial de carne de caballo. Llamativamente no existen en este momento establecimientos faenadores de caballos en nuestra provincia. En nuestra geografía se producen y cuidan los denominados caballos de doma y destreza criolla, incluyendo su reproducción y crianza, preparación y entrenamiento y participación en competencias en el ámbito provincial, nacional e internacional. En toda la provincia, pero especialmente en la región sur y centro, se crían caballos destinados a saltos hípicos, polo y en menor escala para Pato. Vaya usted visualizando la cantidad de mano de obra destinada a este efecto. Los caballos de polo y saltos hípicos son exportados y demandados por países americanos, europeos y asiáticos. Y en toda la provincia, pero en particular en la región centro y sur, se crían caballos para carreras en distancias cortas y distancias largas en los hipódromos. Compiten en la provincia, en la nación y en el extranjero. También éstos son muy codiciados en países europeos asiáticos y americanos. También producimos caballos destinados a la fuerza de seguridad: policía montada, gendarmería. Se abastece no sólo nuestra demanda, sino países americanos. Y no quiero olvidarme del denominado caballo de compañía que por su mansedumbre y docilidad, integran la vida familiar. Sobre estos hay demanda desde Europa Central, hoy Brasil es el principal exportador. Y no quiero ni debo omitir el caballo de trabajo rural, que en muchos establecimientos especialmente en el centro y norte de Santa Fe, su presencia es insustituible.-La relación del caballo con personas de capacidades diferentes tiene un efecto benéfico enorme. La equinoterapia hoy funciona de manera voluntarista y a veces rudimentaria. Pero hay una demanda creciente y sostenida.Por la pandemia se renovó el interés por los caballos para producir de suero hiper inmune . Me permito señalar que de todas las actividades productivas que le he comentado, la producción del caballo de carrera a mi criterio, es la más importante porque reúne características particulares que la tornan única.-Cada caballo estabulado de carrera, salto, polo, etc, genera 2.8 empleos (mano de obra directa) y 7/8 empleos de mano de obra indirecta. Es aquí donde aparece la mano de obra no calificada. Creo no equivocarme que junto con la construcción, la cuida de caballos le sigue en importancia en cuanto a la captación de mano de obra. Se puede constituir en verdaderas industrias urbanas sin chimenea.-Una de las potencialidades de este proyecto se relaciona con que la masa empleada en la industria hípica sea incluida formalmente en el sistema laboral con cobertura social, seguros, aportes jubilatorios. Permítame decirle que una de las pocas actividades que ante las nuevas tecnologías y robóticas, todo lo relacionado con los caballos estabulados: cuidador, jinete, capataz, peón, herrero, veterinario, se sostendrían como irremplazables.-La actividad turfística es deficitaria en nuestra provincia, en nuestro país, al igual que en otros países del mundo. Se sostiene en un alto porcentaje (70/80%) por los propietarios de caballos de carrera. Y en menor cuantía por las apuestas (8/10%). Las apuestas se concretan básicamente de dos maneras: presencial o través de agencias hípicas. En Santa Fe existen y operan aproximadamente 500 agencias hípicas. Oficiales, que son muy pocas. Semiclandestinas, legalmente autorizadas , pero un alto porcentaje no funcionan en forma transparente. Y clandestinas, que no reportan nada de lo apostado. El 90% del dinero de las apuestas no ingresan al sistema oficial. No genera impuestos ni contribuye a los gastos del funcionamiento de la actividad. Sería deseable un reempadronamiento, previa caducidad, de las autorizaciones de funcionamiento de todas las agencias hípicas de la provincia de Santa Fe, y que lo hagan bajo los lineamientos de la ley propuesta. Y por último, sería deseable que la regulación y control de las apuestas hípicas se materializara a través de la Lotería de la provincia de Santa Fe.Hoy por desconocimiento se subestima el potencial de la industria hípica en general y de nuestra provincia en particular. Un dato: en el 2018 la industria hípica de los Estados Unidos produjo por todo concepto U$S 121.000.000.000; de los cuales el 70% U$S 80.000.000.000 correspondió a la actividad turfistica. En el país del norte, la industria del turf es aproximadamente, sólo 3 veces mayor que la argentina. Entiendo que el grave problema a resolver en nuestra provincia y en nuestro país, es la informalidad y la ilegalidad. De ahí la importancia de este proyecto que le he propuesto al gobernador Perotti.