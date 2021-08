El fútbol femenino local comienza el domingo

El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Rafaelina confirmó el inicio del Torneo Apertura para el próximo domingo 15 de agosto. La primera fecha se jugará en canchas de Ben Hur y 9 de Julio y no se permitirá el ingreso de público, respetando en DNU vigente en la provincia de Santa Fe.Esta es la programación:a las 10:00 hs. Sportivo Norte vs. Atlético de Rafaela (Primera División). 11:45 9 de Julio vs. Argentino de Vila (Reserva). 13:00 9 de Julio vs. Argentino de Vila (Primera División).a las 10:00 hs. Ferro Dho vs. Defensores de Frontera (Reserva); 11:45 Ferro Dho vs. Defensores de Frontera (Primera División). 13:00 Ben Hur vs. Libertad de Sunchales (Primera División).Las delegaciones se conformarán de un total de 23 personas para los clubes que solamente tengan Primera División, y 40 personas para los clubes que tengan las categorías de Primera y Reserva.