Vuelve el torneo Preparatorio

Después de más de cuatro meses se reanudará este viernes el torneo Preparatorio de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, completándose la cuarta fecha. El único partido que se había disputado, el 8 de abril, había sido el que Independiente le ganó a Peñarol por 81 a 60 en el marco de la Zona B, produciéndose luego las disposiciones gubernamentales por la segunda ola de covid que frenaron la actividad.

De tal modo, este viernes -en todos los casos desde las 21- se disputarán los tres encuentros restantes. Por el mismo grupo jugarán en Sunchales, Unión y Ben Hur; mientras que por la Zona A se medirán 9 de Julio ante Argentino Quilmes en el estadio Centenario, y Atlético frente a Libertad de Sunchales, en el gimnasio "Lucio Casarín".

Antes de la reanudación, así están las posiciones: Zona A, Libertad 6; Atlético 5; Quilmes 4 y 9 de Julio 3.

Zona B: Independiente 7 puntos; Ben Hur y Unión 5; Peñarol 4.

Cabe mencionar que la fase regular del Preparatorio es de 6 fechas, luego un play off de cuartos de final donde juegan todos; y los cuatro clasificados animarán el tradicional Súper 4.

En cuanto al Oficial, el segundo torneo de la temporada, la ARB ya informó que a raíz del poco tiempo que resta en el año se resolvió jugarlo a una sola rueda, posicionando a los equipos a partir del resultado del torneo Preparatorio. El torneo Oficial se definirá con play off de cuartos, semi y final a tres partidos definiendo el ganador de éste con el ganador del torneo Preparatorio el campeón absoluto del año 2021. Esta decisión fue definida dentro de tres propuestas, logrando cinco votos de aprobación.

Un dato no menor es que la Liga Provincial comenzará el 15 de octubre y se espera que unos cuatro clubes de la ARB estén jugando esta competencia.