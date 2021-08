Triple fecha de Eliminatorias

La Conmebol confirmó las fechas y horarios correspondientes de la triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas a disputarse del 2 al 9 de septiembre en la reanudación del certamen que otorga cuatro plazas y un repechaje para el Mundial Qatar 2022. El jueves 2 de septiembre se jugará la novena fecha; el domingo 5 se llevará a cabo la postergada sexta fecha; y jueves 9 será el turno de la décima.Argentina, campeón de la Copa América Brasil 2021, visitará a Venezuela en la fecha 9; luego jugará como visitante ante Brasil en la sexta y recibirá a Bolivia para la décima.A continuación los próximos tres partidos de Argentina:, fecha 9: Venezuela vs Argentina, en Caracas, a las 21., fecha 6: Brasil vs Argentina, en San Pablo, a las 16., fecha 10: Argentina vs Bolivia, en Buenos Aires, a las 20.30.La Selección argentina de fútbol ascendió dos posiciones en el ranking de la FIFA donde pasó del octavo al sexto puesto. El mencionado ranking sigue teniendo como líder al equipo de Bélgica, mientras que segundo está Brasil y en el tercer lugar Francia, y, si el elenco nacional continúa en esa colocación, sería cabeza de serie en el próximo Mundial de Catar 2022.