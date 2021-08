Tuvo que desprenderse de la "joya"

Una negociación fructífera desde lo económico, pero en cierto modo traumática por todo lo que pasó en la semana, terminó cerrando Atlético de Rafaela en las últimas horas con Talleres de Córdoba por la transferencia de Juan Cruz Esquivel. A la espera de la firma de los papeles que se daría este viernes, la entidad presidida por Andrés Fassi acordó comprar el 65 por ciento de los derechos económicos en una cifra de 690.000 dólares, sin dudas un monto muy importante tomando como referencia que el delantero apenas superó los 20 partidos en primera y lleva 6 goles convertidos en la segunda categoría del fútbol argentino.Pero no terminan ahí los detalles a favor del equipo rafaelino en la transacción, ya que Talleres tiene la opción de comprar otro 15 por ciento en diciembre del año próximo, por otros 300.000 dólares. Si fuera así, entonces Atlético quedaría con un 20 por ciento de la ficha apostando a una futura venta de los cordobeses.Más allá de los números finos, una de las conclusiones deriva a la pérdida de un futbolista clave dentro de un plantel que carece de grandes figuras y eso lo explica claramente la mediocridad de la campaña en el torneo. Aunque indudablemente su postura de no ir a entrenar para forzar la transferencia le había restado apoyo, tanto desde la dirigencia como en el seno del propio equipo.Esquivel tenía un contrato firmado que debía respetar, indudablemente, al margen de sus sensaciones de una nueva oportunidad (tomando en cuenta lo de meses atrás con Peñarol) que se le estaba yendo. No obstante, y quizás deba ser motivo de algún análisis puertas adentro del Club, en pocos meses de este año Atlético ha tenido tantos conflictos con sus jugadores como casi nunca en varios años. Y todos futbolistas surgidos de sus inferiores, algunos desde infantiles, como Angelo Martino, Guillermo Sara (en este caso con una cuestión deportiva de por medio) y ahora Esquivel.PENSANDO EN DEFENSORESPunto final con el tema Esquivel, es tiempo de enfocarse en el partido con Defensores de Belgrano, a jugarse el domingo a las 15 en el estadio del Dragón, con el arbitraje de Lucas Comesaña.El técnico Walter Otta podría disponer el regreso de Ayrton Portillo, quien ya está recuperado de su lesión y cambiar el esquema a un 4-4-2, dejando a Parisi como delantero junto al Taca Bieler. Pero la reciente incorporación que llegó desde Guillermo Brown está con una molestia y será probado este viernes. Si no puede recuperarse podría jugar Franco Jominy.El equipo de barrio Alberdi no ha podido ganar en lo que se lleva jugado de la segunda rueda, con dos derrotas y un empate. La delegación estará viajando el sábado con destino a Buenos Aires.EN LA OTRA FECHATambién se conoció ayer el programa de partidos para la 22ª fecha, en que Atlético recibirá a Santamarina de Tandil. Dicho encuentro irá el domingo 22 de agosto a las 16 en el estadio Monumental.este viernes dará inicio la jornada 21 en la Zona A, con el partido que disputarán en Mendoza el local Maipú y Agropecuario de Carlos Casares. Arrancará a las 15.30 y será dirigido por Rodrigo Rivero.