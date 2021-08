BUENOS AIRES, 13 (NA). - El presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, minimizó la partida de Lionel Messi del Barcelona y aseguró que "duele que se vaya, pero no es imprescindible" para el certamen de aquel país. "¿Que cómo afecta? Pues que mañana empezamos. Duele que se vaya pero nadie es imprescindible en la Liga", expresó Tebas en conferencia de prensa.

En ese sentido, añadió: "Su salida fue un poco traumática pero la Liga, con este acuerdo económico, igual se acercará a la Premier sin él. En La Liga tenemos las cuatro próximas temporadas vendidas en derechos internacionales y ninguna cláusula dice que nos pagarán menos por la salida de Messi. La salida de jugadores es importante, pero no trascendental".

LaLiga aprobó ayer un acuerdo de explotación con el fondo inversor CVC, del que no participarán Barcelona, Real Madrid ni Atlhetic Bilbao.



ARRANCA EL TORNEO

A pesar de la salida del crack argentino, el campeonato español tendrá un fuerte dominio de argentinos con dos entrenadores y 28 futbolistas. El 39% de los futbolistas que intervendrán esta temporada en LaLiga es extranjero y Argentina es el país que más aporta por encima de Francia (22) y Brasil (15).

Programación de la primera fecha: Hoy a las 14.30: Mallorca - Betis y Cádiz - Levante. A las 16: Valencia- Getafe. A las 17: Alavés - Real Madrid y Osasuna - Espanyol.

Domingo: A las 12.30: Celta - Atlético de Madrid. A las 15: Barcelona - Real Sociedad. A las 17.15: Sevilla - Rayo Vallecano. Lunes: A las 15: Villarreal - Granada. A las 17: Elche - Athletic de Bilbao.