Apertura de inscripciones a los Laboratorios de Creación Escénica

Después de haber contado con más de 100 interesados en su etapa de preinscripciones, el Festival de Teatro de Rafaela, organizado por la Municipalidad de Rafaela, abre las inscripciones definitivas a los cuatro Laboratorios de Creación Escénica que tendrán lugar, en la edición 2021, en tres disciplinas: Teatro, Circo y Teatro para Jóvenes.

El nuevo formato, enmarcado en FTR produce, tuvo en su instancia de preinscripción un ávido interés de participantes en el Laboratorio de Teatro, por tal motivo esta propuesta se ha desdoblado en dos grupos que estarán bajo la dirección de diferentes artistas.

Así, los nuevos dispositivos de formación, producción y participación, que buscan estimular la creación local, contarán con los siguientes directores: María y Paula Marull (Teatro I), Jorge Eiro (Teatro II), Emiliano Dionisi (Circo) y Emmanuel Calderón (Teatro Jóvenes).

Los artistas escénicos e intérpretes locales que se ajusten a los requisitos de inscripción pueden anotarse desde el jueves 12 de agosto a las 9 h hasta el miércoles 18 de agosto inclusive -o hasta que cada laboratorio llegue a su cupo de participantes-, a través de los formularios disponibles en la página web de la ciudad: www.rafaela.gob.ar. En el mismo link, aquellas personas que deseen postularse como asistentes de dirección o ponerse a disposición de sumarse en algún rol técnico en caso de que algún laboratorio lo requiera -como iluminación, sonido, escenografía, vestuario y maquillaje-, podrán encontrar un formulario específico para dicha postulación.

Se destaca que, además de acceder a un proceso de formación e intercambio con referentes de la escena nacional, un gran incentivo para quienes se sumen a estos Laboratorios es que las producciones resultantes serán estrenadas en el marco del Festival de Teatro de Rafaela 2021, que tendrá lugar -si la situación epidemiológica lo permite- entre el último fin de semana de octubre y el primer fin de semana de noviembre.

Cabe mencionar que, dado que en 2020 el evento no pudo concretarse debido a la situación epidemiológica, la de 2021 sería la décima sexta edición del FTR y se proyecta como una propuesta renovada y adaptada a las condiciones sanitarias actuales.

En ese sentido, se está trabajando en una programación distribuida en más días, con el fin de evitar aglomeraciones, y con gran preponderancia de espectáculos al aire libre. No obstante, si las condiciones sanitarias están dadas, se proyecta también el arribo de obras de otros puntos del país y la realización de espectáculos en salas, que brindarán una mayor cantidad de funciones a fin de respetar el aforo permitido y conservar la distancia social, pudiendo ser disfrutadas por el ávido público de la ciudad.

Sobre los Laboratorios de Creación Escénica:

Los Laboratorios de Creación Escénica son instancias de formación gratuita que buscan fomentar la creación de artistas escénicos locales.

Se trata de una serie de dispositivos de producción grupal en los que se trabajará con referentes nacionales de las artes escénicas para la creación de piezas conjuntas que serán estrenadas en el marco del FTR 2021.

La organización de estos Laboratorios será por disciplinas: Teatro I (Paula y María Marull), Teatro II (Jorge Eiro), Circo (Emiliano Dionisi) y Teatro para Jóvenes (Emmanuel Calderón). Éstos se desarrollarán en tres encuentros presenciales que se llevarán a cabo en jornadas de un total de hasta 12 horas cada uno, divididas en días consecutivos. Las tutorías se complementarán también con el seguimiento vía encuentros virtuales y ensayos.

Requisitos:

Pueden inscribirse en los Laboratorios de Teatro y Circo intérpretes y artistas escénicos de teatro, circo, danza, acróbatas y performers que residan en la ciudad de Rafaela, tengan formación específica en artes escénicas y hayan participado en al menos un espectáculo estrenado.

Los jóvenes de entre 15 y 20 años que residan en Rafaela y cuenten con formación en artes escénicas (teatro, danza, circo, acrobacias, entre otras), podrán inscribirse en el Laboratorio de Teatro para Jóvenes.

Dirección de los Laboratorios de Creación Escénica:

Para coordinar la creación, producción y montaje final de los Laboratorios, fueron convocados importantes directores de la escena argentina actual, quienes trabajarán, presencial y virtualmente, con los grupos resultantes de esta inscripción.

María Marull:

Nació en Rosario. Es autora, actriz y directora. Es egresada de la carrera de Dramaturgia de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD). Escribió y dirigió las obras "La Pilarcita" e "Hidalgo", por las que recibió numerosos premios y nominaciones a nivel nacional e internacional.

Junto a Paula Marull escribió "Espacios Gemelos", "La mujer de vidrio", "El sueño de Rosita", "Lo que el río hace" y el documental Teatro en Casa, a estrenarse en 2021. En teatro formó parte de los elencos de "Reinas Abolladas", "Lo sutil del desamor", "Yo no duermo la siesta", "Los ojos de Ana", "Según Roxi", "Vuelve" y "Vestuario de mujeres", entre otras.

En cine participó como actriz de "Relatos salvajes", "Crímenes de familia", "El robo del siglo" y "Primavera", entre otros. Su obra "El día perfecto" recibió el segundo premio en el 20º Concurso Nacional de Obras de Teatro del Instituto Nacional de Teatro (INT) y la Mención de Honor en el Concurso Obras Inéditas del Fondo Nacional de las Artes. Además fue editada en español e italiano.

En el FTR participó en 2016 con la obra "La pilarcita" y en 2013 interpretó "Vuelve", de Paula Marull. En 2011 fue parte del elenco de "Vestuario de mujeres", de Javier Daulte.

Paula Marull:

Nació en Rosario. Es escritora, dramaturga, directora de teatro y actriz. Es egresada de la carrera de Dramaturgia de la Escuela Metropolitana de Artes Dramáticas (EMAD). Su ópera prima "Vuelve" (autora y directora) fue ganadora del premio Argentores y obtuvo dos nominaciones a los premios Trinidad Guevara. También escribió y co-dirigió "Arena, todo se deshace". "Yo no duermo la siesta" (autora y directora) resultó ganadora del premio ARTEI y obtuvo la mención de honor del Fondo Nacional de las Artes. Dirigió "Los ojos de Ana", "Sarda" y "Lo sutil del desamor". Junto a María Marull escribió y dirigió "Espacios Gemelos", "La mujer de vidrio", "El sueño de Rosita", "Lo que el río hace" y el documental Teatro en Casa, a estrenarse en 2021 por Film and Arts. Su texto “Soy una canción” abrió el Festival Internacional de Literatura Buenos Aires (FILBA), el Festival Escena Vicente López y fue llevado al teatro bajo la dirección de Marcelo Moncatz.

A su vez, su texto “Mi Naturaleza” fue parte del ciclo Jardín Sonoro 2020. Otros textos suyos serán publicados en la Antología de la EMAD 2021. Trabajó como actriz en "Vestuario de Mujeres", "Un Hombre con gafas de pasta" e "Hidalgo", entre otros. Escribió teatro, narrativa y ficción para TV.

En el FTR participó en 2019 con una de las piezas de dramaturgia de Jardín Sonoro, la experiencia site-specific que tuvo lugar en el Bosque Norberto Besaccia de nuestra ciudad. En 2013 su obra "Vuelve" fue parte de la programación del FTR y en 2011 integró el elenco de "Vestuario de mujeres", de Javier Daulte.

Jorge Eiro:

Nació en Buenos Aires en 1981. Es actor, director, dramaturgo y docente. Es egresado de la carrera de Dramaturgia de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD). Lleva escritas de manera individual y conjunta más de siete obras de teatro que fueron presentadas en la Ciudad de Buenos Aires y en el exterior. Estrenó las obras "Sudado", "Descenso", "El placer" y "País clandestino", entre otras. Participó en numerosos festivales nacionales e internacionales. En 2018 escribió y estrenó el site specific De la mejor manera, trabajo comisionado por el C.C. 25 de mayo, codirigido y coescrito con Marco Canale. Durante el 2020 y 2021 impartió clases de dramaturgia, actuación y dirección de manera remota para actores y actrices de Chile, Brasil, Perú y Cataluña. Coescribió y estrenó la obra "Fuego y Pasión" en el XIV FIBA. En invierno 2021 reestrenó las obras "De la mejor manera" y "El placer".

En el FTR participó en 2017 como director de "Descenso", de Compañía Sudado. En 2015 visitó la ciudad interpretando uno de los personajes de "Piedra sentada, pata corrida", de Ignacio Bartolone y en 2012 se desempeñó como productor y asistente de dirección de Sergio Boris en la obra "Viejo, solo y puto".

Emiliano Dionisi:

Nació en Buenos Aires en 1986. Es dramaturgo, director, guionista, actor y docente. Es egresado de la Diplomatura en Dramaturgia del CC Cultural Paco Urondo (FILO - UBA) y de la Diplomatura en Artes del Circo de la Universidad Nacional de San Martín. En 2009 funda la "Compañía criolla" y sus espectáculos son representados en los circuitos oficiales, independientes y comerciales, recibiendo múltiples premios y distinciones como: ACE, Florencio Sánchez, Teatro del Mundo, María Guerrero, HUGO, Estrella de Mar, ATINA, entre otros. Entre sus trabajos se destacan: “Recuerdos a la hora de la siesta”, “El arrebato”, “Los monstruos”, “Cyrano de más acá”, “Romeo y Julieta de bolsillo”. Sus textos son llevados a escena en México, Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, República Dominicana y España. También fueron publicados por la editorial LOSADA y por la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). A su vez dicta talleres de formación y clínicas de dramaturgia en distintas instituciones nacionales e internacionales.

En el FTR participó como director de numerosos espectáculos "El puente Azul" (2018), Fernando Albinarrate, el musical "Los monstruos" (2016) y "Romeo y Julieta de bolsillo" (2014), en la que también fue intérprete.

Emmanuel Calderón:

Nació en 1985. Es actor, autor y director. Se formó en música, clown, malabares, acrobacia aérea, danza contemporánea, contact improvisación, percusión corporal y teatro. Cursó tres años de la Licenciatura en Actuación en el Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA).

En el año 2006 ideó, junto a un colectivo de artistas, el espacio artístico independiente Laburatorio -Caldo de cultivo-, con sede en San Fernando, donde se llevaron a cabo talleres, exposiciones, ciclos de teatro y otros encuentros culturales. Dictó numerosos talleres de movimiento, acrobacia y percusión para niños de 6 a 12 años. En 2008 fundó la compañía de teatro, música y danza URRAKA- música con objetos. Con Urraka creó diversos espectáculos, realizando temporadas en varios lugares del país y participando de diversos festivales nacionales e internacionales. Desde 2018 dirige la Compañía de Teatro físico y Danza EL ROCE.

En el FTR participó como director en "Ópera Príma" (2018) y como intérprete en "Globotomía" (2016) y "Kutumpra" (2013), todas producciones del Grupo Urraka!. En las ediciones 2009 y 2010 brindó, con Grupo Urraka, el Taller Música con Objetos, dirigido a niños y jóvenes de distintos barrios de la ciudad. Como cierre de la actividad, se realizó una muestra cada año, en las que actuaron 35 y 50 chicos respectivamente que asistieron al taller junto a los integrantes de Urraka!.