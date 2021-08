Nueva sede para el GOT

Desde la Municipalidad local se difundió que el Ejecutivo local, con la presencia del subsecretario de Educación, Salud y Convivencia, Pablo Ghiano; la secretaria de Desarrollo, Marilina Grande y la coordinadora de la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial, Yanina Monticone Windey, inauguró la nueva sede del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) en Sunchales.

La nueva sede del Grupo de Operaciones Tácticas se encuentra en el expredio del Nuevo Central Argentino (NCA), que el pasado 15 de julio fue cedido al Municipio local.

También estuvieron presentes, el Jefe de la Unidad Regional, director de Policía, Marcos Arnodo Suárez; el Jefe de la Agrupación Cuerpos, comisario Darío Trossero; el Jefe de la Agrupación Unidades de Orden Público, comisario supervisor Baudillo Ponce, el Jefe de la Comisaría Tercera, Javier Cecotti y el presidente de la cooperadora policial, Enrique Cisano.

“Venimos trabajando en un sistema integral de seguridad para la localidad. Estamos felices de haber refuncionalizado el espacio para que el Grupo de Operaciones Tácticas tenga mayor comodidad, además de brindarles nuestro apoyo y respeto para poder seguir trabajando de manera conjunta como lo venimos haciendo”, sostuvo la coordinadora de la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial de la ciudad.

El GOT, es un equipo de policías capacitado para enfrentar situaciones específicas de alta complejidad y para reforzar el accionar de otras fuerzas. Actualmente, forma parte de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional Quinta del departamento Castellanos, dependiente de la jefatura de la Unidad Regional.

Por último, recordamos que cuando el GOT llegó a Sunchales en noviembre de 2016, contaba con 7 integrantes, mientras que al día de hoy, esta conformado por 14 profesionales