Beneficios para conductores que no tengan multas

El Concejo Municipal de esta ciudad dispuso otorgar beneficios a los conductores que tramiten su licencia de conducir y no tengan multas. Otorgan beneficio para quienes tramiten la licencia de conducir y no tengan multas. En la oportunidad se aprobó la implementación del programa de Reconocimiento a la Conducción Reglamentaria y Responsable.

Desde el área prensa del Concejo Municipal se puso énfasis en señalar que así lo dispuso el Concejo Municipal en su última Sesión Ordinaria al aprobar la implementación del programa de Reconocimiento a la Conducción Reglamentaria y Responsable. Aquellas personas que no registren actas labradas por infracciones de tránsito para la tramitación o para la renovación del carnet de conducir, abonarán el 50 por ciento de la tasa municipal correspondiente. El Concejo Municipal de Sunchales aprobó un proyecto de Ordenanza, por medio del cual se implementa el programa de Reconocimiento a la Conducción Reglamentaria y Responsable. El nuevo sistema busca otorgar un beneficio a aquellas personas que no registren actas labradas por infracciones de tránsito al momento de solicitar libre deuda municipal, para la tramitación o para la renovación del carnet de conducir. De esta manera, quienes cumplan la condición antes mencionada abonarán cincuenta por ciento (50%) de la Tasa Municipal de Emisión de la Licencia de Conducir. La norma dispone además que el programa deberá ser promovido y difundido en los distintos medios de comunicación de la ciudad, como un incentivo concreto y directo en materia de conducción responsable, en pos de la seguridad vial. El proyecto aprobado fue presentado en su momento por Leandro Lamberti, cuando ocupaba una banca en el Concejo, con la adhesión de la concejala Andrea Ochat. Entre los fundamentos se expresa que “la educación vial puede lograr un mayor compromiso ciudadano, procurando un tránsito ordenado y seguro que garantice la convivencia y la protección de la integridad de los vecinos”. En la iniciativa presentada también se afirmó que “en la generalidad de los casos los intentos se reducen a legislar en materia de sanciones por incumplimientos de las normas pero no sobre el reconocimiento o premio a la adecuada conducta vial. Con esto se pretende impulsar y fomentar la correcta acción de los conductores, a través de un sistema de reconocimiento como incentivo a los ciudadanos”.