Duras críticas de entidades rurales al plan de Carnes Santafesinas que lanzó Perotti

Mientras el mercado de la carne de la Argentina está condicionado por el cepo parcial a las exportaciones, cualquier intento por mejorar la cadena corre peligro de naufragar y solo tendrá un efecto que se apagará rápido. En tiempos de campaña electoral, el gobernador Omar Perotti presentó este miércoles el Programa Carnes Santafesinas 2030, que tiene por objetivo generar un crecimiento sustentable de la producción con el fin de estimular el agregado de valor y la adopción de innovaciones tecnológicas, según se informó.

Desde Coninagro, Sociedad Rural Argentina y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), entidad a la cual está asociada la Sociedad Rural de Rafaela, plantearon fuertes críticas al plan del gobierno santafesino. "El Gobernador de la Provincia, Omar Perotti acompañado de ministros y funcionarios lanzó ayer por la tarde el 'Programa Carnes Santafesinas 2030'” en la estancia Las Gamas en el departamento Vera. Que un Gobierno esté pensando en desarrollar sustentablemente las cadenas de las distintas carnes, en una provincia como la nuestra, debería ser una buena noticia. Sin embargo el anuncio significó un acto irrespetuoso para las entidades que conformamos la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Santa Fe, tanto por las formas como por el contexto" señala el comunicado divulgado hoy.

La entidad consideró que "el Gobierno ha sido descortés en las formas, al invitar a las entidades un día antes a un evento presencial para anunciar un programa que no había sido informado, ni mucho menos trabajado en conjunto en el ámbito de la Mesa Ganadera que periódicamente reúne a autoridades e instituciones". "Todo el tiempo y trabajo que los dirigentes rurales le dedicamos a la actividad gremial se condice con una forma de construcción de políticas públicas fundada en el diálogo y los consensos, respetando las potestades de las autoridades gubernamentales, pero asumiendo que son funcionarios públicos, ni mas, ni menos", agregó.

Asimismo, planteó que "el Gobierno ha sido ofensivo por el contexto de malestar que el cierre de exportaciones de carnes bovinas dispuesta por el Gobierno Nacional ha generado". "Esta Mesa de Entidades le ha solicitado audiencia al Gobernador el 21/05/2021 para que defienda los intereses de los santafesinos e interceda ante nuestras autoridades nacionales, luego insistimos mediante nota presentada el 22/07/2021 en conjunto con sindicatos de trabajadores de la carne y cámaras empresariales frigoríficas, pero sin respuesta alguna", expresó la entidad ante el desinterés de Perotti.

"El cierre de exportaciones de carnes es un problema central para una provincia como Santa Fe, es política de Estado. La gravedad del asunto amerita acciones concretas ante un Gobierno nacional que con sus decisiones compromete los intereses de los santafesinos", sostiene la Comisión de Enlace. "Las entidades solicitamos dialogar con nuestro Gobernador, y los santafesinos necesitamos un Gobernador que defienda los intereses de la provincia", remarca.

Finalmente, subraya que "los anuncios en tiempos de campaña pueden esperar, los problemas reales de toda la cadena de la carne de la provincia exige acciones urgentes, no vaya a ser cosa que en el 2030 no tengamos más carnes santafesinas…".

En tanto, desde el Gobierno provincial señalaron que el comunicado de la Comisión de Enlace santafesina tiene un trasfondo político. Y destacaron que al lanzamiento asistieron representantes de las sociedades rurales de Vera, San Cristóbal, Tostado, San Javier, San Justo, La Criolla y Calchaquí.