Henán Piquín llega a Rafaela con "El Show debe continuar"

Luego de tres años sin visitar la ciudad, finalmente, Hernán Piquín regresa a Rafaela para presentar su nuevo espectáculo "El Show debe continuar", el cual se podrá ver el sábado 21 de agosto a las 20 h en el Cine Belgrano, ubicado en Bv. Santa Fe 555.

"¡¡¡Hoy más que nunca el Show debe continuar!!!", comienza diciendo el comunicado de prensa de la obra y, a continuación, explica: "Porque el arte sigue más vivo que nunca es que hemos decidido volver a los escenarios con un gran Show engalanado con el mejor bailarín, Hernán Piquín, quien bajo la dirección coreográfica de Laura Cattalini (La Catta), los arreglos musicales del Maestro Dtor. Gerardo Gardelín y 10 bailarines de excelencia, han logrado revivir la apasionante vida artística de Freddie Mercury".

Según adelantaron, en el espectáculo se podrá ver el "camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos encontrados, la codicia, la rebeldía, la aceptación" y más sobre la vida del vocalista de Queen, la cual será narrada a través de 22 temas musicales originales del músico y la banda británica.



Algunos de los hits que se podrán disfrutar en el show son "Who wants to live for ever", "A kind of magic", "Innuendo", "Somebody to love", "We are the champions", "Under presure", "To much love kill you", "I want you break free", "Love of my life", "Living on my own", "Killer Queen", "Bohemian Rapsody", "Save me", "Don't stop me now", "In my defense", "Another one bits the dust", "Barcelona" y "Show must go on".

Las entradas se pueden adquirir en Faber Libros (Saavedra 52) o por a través del siguiente enlace: www.plateavip.com.ar.