Escasas precipitaciones complican la pre-campaña agrícola

Los pronósticos climáticos vienen acertando y la variabilidad térmica está poniendo a prueba a los trigos en este invierno. Luego de varios días de sol, humedad y calor, la semana arrancó con aumento progresivo de la nubosidad, brusco descenso de las temperaturas, vientos de dirección sur e inestabilidad climática con precipitaciones, aunque por debajo de lo que necesitan los cultivos. Fueron montos pluviométricos dispersos que no superaron los 15 mm y que estuvieron sucedidos por heladas persistentes.En la zona rural de Rafaela, precipitaron entre 6 y 8 mm y si bien se esperaron montos más significativos, dado que los futuros escenarios climáticos no pronostican lluvias importantes, algo es algo para salvar la ropa del cereal de invierno.UN RECORRIDO POR EL CENTRO NORTEHasta la fecha, los trigales se encontraron en un 98 % en estado bueno a muy bueno con lotes excelentes, un 2 % calificado de bueno a regular, donde en situaciones muy puntuales, según predios o manejos, se observaron los primeros síntomas de la seca con un leve cambio de coloración amarillento, por disminución del contenido de agua útil en los suelos, según reportó el Servicio de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (SEA).“En una superficie implantada de 376.000 ha, en el centro norte santafesino, un 72 % correspondieron a trigos de ciclos largos (zona Rafaela), un 18 % a intermedios y un 12 % a cortos”, dice el informe que difunde semanalmente la Bolsa de Comercio capitalina.Afortunadamente, la sanidad del cereal de invierno no registró inconvenientes de importancia hasta la fecha; sólo en algunas parcelas puntuales con variedades susceptibles, se observó presencia de roya de la hoja o anaranjada (Puccinia recondita).Respecto a lo queda de la campaña maicera 20/21,las variaciones climáticas mencionadas, influyeron en ralentizar el avance y la recta final del proceso de cosecha de siembra tardía, último cultivo de la cosecha gruesa que todavía está en pie, “particularmente en el centro norte de los departamentos Castellanos, Las Colonias, La Capital, oeste del departamento San Cristóbal y departamento San Justo”, indicó el reporte técnico de este miércoles.ASOMA EL GIRASOL Y NECESITA AGUALentamente está arrancando la campaña 2021/2022 de cosecha gruesa en el norte provincial, con la siembra del girasol, que ya se observa en los departamentos General Obligado, noroeste de San Javier y sureste de Vera, representando un 10 a 12 % de la intención de siembra estimada, que sería similar o levemente superior a la del año pasado, cuando se contabilizaron unas 108.500 ha.Dicha actividad se detuvo como consecuencia de la escasa disponibilidad de agua útil en los primeros 5 cm de la cama de siembra. Si bien algunas regiones que se mantuvieron con buenos barbechos de humedad, lo cierto es que el inicio indica pronósticos secos por delante.“Para el intervalo comprendido desde ayer hasta el 17 de agosto inclusive, los pronósticos prevén desde su inicio, cielo totalmente despejado, estabilidad climática, sucesivas heladas, nulas probabilidades de precipitaciones con días soleados y vientos de baja a medias intensidades, que con el transcurso de los días irían en leve ascenso de temperaturas”, indica el pronóstico oficial de la entidad cerealera.MAÍZ REMANENTELa cosecha del maíz tardío hasta la fecha, se concretó en un 96 % del total de la superficie sembrada, con un avance normal para la época y un retraso de 4%, comparado con similar lapso de la campaña 2019/2020.Si bien fueron pocos los milímetros caídos, dicha inestabilidad sirvió para restar ritmo al proceso de recolección en los departamentos del centro y norte del área SEA, prolongando un par de días más el fin del ciclo, que se estima se producirá este fin de semana.“Los rendimientos promedios registraron estabilidad, con pequeñas variaciones alcistas y oscilaron entre mínimos de 58 a 65 qq /ha y máximos de 87 a 95 qq/ha, con lotes puntuales de 100 - 110 qq/ha”, informó la Bolsa.