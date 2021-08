Curso de ingreso anticipado en UCSE-DAR

El Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero informa que se encuentran abiertas las inscripciones online para el Curso de Ingreso Anticipado 2022. El mismo dará inicio el 17 de agosto próximo, para todas las carreras que componen la actual propuesta educativa: Ingeniería en Informática, Contador Público, Abogacía, las licenciaturas en Psicología, Psicopedagogía, Comunicación Social, Administración, Turismo, Diseño de la Comunicación Visual y Finanzas, y las tecnicaturas en Acompañamiento Terapéutico, Administración Hotelera, Periodismo, Diseño Gráfico y Administración de Empresas Turísticas.

El Curso de Ingreso, denominado “Programa de Integración a la Universidad”, es un proceso de acompañamiento que, ante la actual emergencia sanitaria, se desarrollará en modalidad virtual, con la asistencia de docentes y tutores que acompañarán a los aspirantes en la adaptación, transformación, reorganización personal, familiar y social que requiere la planificación de su trayectoria académica e inserción en el mundo universitario, particularmente en esta institución educativa.

Está organizado de manera tal de brindar un espacio de reflexión respecto de las propias inquietudes y decisiones en el proceso de elección vocacional, favoreciendo el proceso de integración a la vida y la cultura universitaria. Además, facilita herramientas que propician el desarrollo del aprendizaje autónomo, hábitos de estudio y organización y una introducción en la reflexión sobre el objeto de estudio de la disciplina en la que se enmarca la carrera elegida.

El programa se divide en 3 módulos con diferentes actividades y dinámicas a través de la plataforma propia de la institución y otros recursos tecnológicos. Tendrá una duración total de 6 a 8 semanas según la carrera, a razón de dos encuentros semanales online (en vivo). Es de carácter obligatorio, propedéutico (brinda los conocimientos teóricos y prácticos necesarios y básicos) y nivelatorio (no excluyente o eliminatorio). Están exceptuados de hacerlo los egresados de Universidades, Institutos Universitarios o de Educación Superior no universitaria, y de la “Escuela de la Plaza”; o quienes cuenten con dos o más asignaturas aprobadas de una carrera universitaria o cuatro o más de una correspondiente a un Instituto de Educación Superior no universitaria.

Como forma de incentivar y reconocer el esfuerzo de los jóvenes que decidan optar por esta instancia anticipada de ingreso, se otorgará a quienes logren superar la misma sin necesidad de instancias recuperatorias, una bonificación especial en las cuotas correspondientes a todo el primer año de cursado.

Para mayor información e inscripciones, contactarse al mail [email protected], por redes sociales (@ucsedar) o a la línea de WhatsApp 3492-686796.