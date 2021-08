En Atlético, más dudas que certezas

Atlético de Rafaela transita otra semana difícil. La salida de Juan Cruz Esquivel sin dudas que será una baja significante y ahora se deberá ‘reinventar’ en post de acercarse a los puestos de reducido.

La ‘Crema’ se prepara para visitar este domingo a Defensores de Belgrano, por la fecha 21 de la Primera Nacional, en su zona B. Dicho encuentro comenzará a las 15.00hs y será arbitrado por Lucas Comesaña.

El entrenador, Walter Otta, deberá realizar al menos una modificación. ¿Quién reemplazará a Juanchi Esquivel? Aún es incierto y desde este jueves comenzará a probar en cancha la idea que tiene en mente.

Tras estar ausente dos encuentros por lesión, Ayrton Portillo vuelve a estar a disposición y si responde de buena manera en lo físico, es prácticamente un hecho su retorno al once inicial.

Otro que se recuperó y podría reaparecer es el central Agustín Bravo. El juvenil venía siendo titular hasta la lesión que lo marginó unos encuentros y en su lugar estuvo Gastón Tellechea.

Facundo Nadalín, uno de los tres refuerzos que llegaron, también estará a disposición del DT y podría ser una alternativa por la banda derecha.

La principal duda, ante la salida de Esquivel, es si Otta mantendrá el dibujo táctico o cambiará. ¿Seguirá con el 4-3-3 que venía jugando?



ASÍ VA LA FECHA



ZONA A



Viernes 13/08: 15.30hs Dep. Maipú (Mza) vs Agropecuario. Domingo 15/08: 14.00hs (tv) Almirante Brown vs Chacarita, 15.30hs Gimnasia (Mza) vs Alvarado, 16.00hs (tv) Temperley vs Quilmes, 19.30hs (tv) Belgrano vs Mitre (SdE). Lunes 16/08: 15.00hs Dep. Riestra vs Estudiantes (BA), 21.10hs (tv) Estudiantes (RC) vs Tigre. Martes 17/08: 21.10hs (tv) San Martín (T) vs Atlanta. Libre: Nueva Chicago.



ZONA B



Sábado 14/08: 12.10 (tv) Dep. Morón vs Gimnasia (J). Domingo 15/08: 15.00hs Def. de Belgrano vs Atlético de Rafaela, Almagro vs Barracas Central, Santamarina (Tandil) vs Independiente Riv. (Mza), San Telmo vs Brown (PM), Villa Dálmine vs Brown (A), 15.30hs All Boys vs San Martín (SJ), 15.30hs Ferro vs Tristán Suárez. Martes 17/08: 15.30hs (tv) Güemes (SdE) vs Instituto.