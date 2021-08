El arbitraje rafaelino perdió a un referente

La noticia nos golpeó en la mañana de la víspera. El fallecimiento de Juan Carlos Rodriguez Rojas (59) fue totalmente inesperado, aunque lamentablemente es otro de los impactos de los muchos que se han producido en esta pandemia y de la que el deporte no ha estado ajeno con muchos de sus referentes. "Williams o Willy", como lo llamaban sus amigos, lo fue en el arbitraje en tiempos donde era muy difícil desde el interior plantar bandera en este ámbito.

Lo hizo desde muy abajo, con el espaldarazo que a fines de los '80 y comienzos de los '90 le dieron desde la Liga Rafaelina donde Domingo Barberis era quien empezaba a priorizar la formación de árbitros locales con proyección nacional.

En mayo de 1992 tuvo su aparición en primera de manera impensada. Una huelga de la triple AAA (Asociación Argentina de Arbitros) le dio a los árbitros del interior nucleados en el SADRA (Sindicato de Arbitros de la República Argentina, liderado por Guillermo Marconi) la posibilidad de dirigir una fecha del torneo Clausura de primera división. Y allí con 30 años de edad dirigió Ferro - Argentinos Juniors, recibiendo buenas críticas por su desempeño.

Desde ese día cambió el mapa del arbitraje nacional, ya que el SADRA entró con mayor fuerza en el reparto de las designaciones afistas. No obstante, Rodriguez Rojas esperaba tener continuidad a ese nivel siendo el mejor árbitro de la Liga Rafaelina, dirigiendo en los Regionales, hasta que a fines de los '90 ya marcó presencia en el entonces Nacional B. Y en el inicio del nuevo siglo ya formó parte del principal campeonato del fútbol argentino.

No fue demasiado tiempo, pero sí el suficiente para tener el premio a un estilo de arbitraje donde se caracterizaba por un muy buen estado físico, siguiendo de cerca las jugadas y una personalidad firme dentro del campo. Tuvo contrato hasta 2003 con AFA.

Desde su retiro no siguió tan ligado a la actividad. Su relación mayor con el fútbol entonces pasó a seguir la evolución de su hijo Germán, que jugó en Atlético de Rafaela y actualmente está en el ascenso español.

Desde la Liga Rafaelina lamentaron en la víspera su desaparición física, lo mismo que varios ex futbolistas y árbitros. Pronta resignación a sus familiares. QEPD.