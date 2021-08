Patinadoras de Almagro se destacaron en San Justo

Volvieron el último fin de semana las competencias de patín en el ámbito provincial, luego de las restricciones dispuestas por los gobiernos nacional y santafesino por la segunda ola de covid. En la ciudad de San Justo se desarrolló el segundo zonal clasificatorio de la Asociación Patín Zona Norte, donde cumplieron destacadas performances las representantes del grupo Euterpe del Club Almagro de Rafaela, una de las instituciones de nuestra ciudad participantes en el torneo.

Las alumnas de las entrenadoras Delfina Alasia y Candela Bracamonte tuvieron los siguientes resultados:

Divisional B Eficiencia Promocional: 1era. Agostina Peralta.

Divisional B Eficiencia Promocional : 3era. Cecilia Fernández.

Divisional B Eficiencia Tercera: 2da. Valentina Bork.

Divisional B Eficiencia Tercera: 1era. Irina Gutiérrez.

Divisional C Eficiencia Segunda: 4ta. Magalí Allassia y 6ta Ambar Guzmán.

Divisional C Eficiencia Segunda: 3era. Sofía Bruneri.

Divisional C – Eficiencia Tercera: 2da Constanza Junges y 5ta Lara Paredes.

Divisional C – Eficiencia Tercera: 2da Josefina Manera y 4ta Huilen Rojas.

Divisional C – Eficiencia Segunda: 1era Lucia Ferrarese.

Divisional C – Eficiencia Segunda: 5ta Martina Morra, 6ta Angelina Menseguez y 7ma Elina Denasio.

Divisional C – Eficiencia Tercera: 2da Morena Raffaelli, 3era Regina Broglia, 4ta Virginia Boasso y 6ta Lucía Colandre.

Categoría Zonal – Eficiencia Inicial: 5ta Josefina Roldán Rossi.

Categoría Zonal – Eficiencia Formativa: 2da Delfina Peralta. Categoría Zonal – Eficiencia Formativa: 2da Luisina Machado.