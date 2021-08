CRAR y el Dos Orillas de cara al Regional

La reanudación de la competencia oficial para el Círculo Rafaelino de Rugby, en cuanto al plantel superior, se producirá el sábado 28 de agosto en el marco del torneo Dos Orillas, organizado en conjunto por las Uniones Santafesino y Entrerriana. El certamen está diagramado, pero aún resta la autorización oficial de los respectivos gobiernos provinciales, aunque se cree que no habrá inconvenientes. Este campeonato servirá de puesta a punto para el Torneo Regional del Litoral, que daría inicio el 25 de septiembre, recordando que no habrá ascensos ni descensos.

El Dos Orillas de primera división comenzará el 21 de agosto, pero en esa jornada CRAR quedará libre. Por eso su estreno será el 28 en Esperanza ante Alma Juniors, y dicho encuentro servirá además para determinar el tercer puesto del torneo "Fefe Caputo" de la USR, que se interrumpió en abril por las restricciones.

De tal modo, la Zona B tendrá el siguiente fixture: Primera fecha (21/8), La Salle vs. Tilcara y Universitario vs. Alma Juniors. Libre: CRAR.

Segunda fecha (28/8): La Salle vs. Universitario y Alma Juniors vs. CRAR. Libre: Tilcara.

Tercera fecha (4/9): Alma Juniors vs. La Salle y CRAR vs. Tilcara. Libre: Universitario.

Cuarta fecha (11/9): La Salle vs. CRAR y Tilcara vs. Universitario. Libre: Alma Juniors.

Quinta fecha (18/9): CRAR vs. Universitario y Tilcara vs. Alma Juniors. Libre: La Salle.

Cabe recordar que el plantel superior realizó sus primeros amistosos el último sábado en Querandí (Santa Fe), venciendo a Universitario en primera 76 a 26 y en Reserva a Coronda por 24 a 22.



LOS JUVENILES, ESTE SABADO

Después de haber tenido dos fines de semana de partidos amistosos, las divisiones juveniles del Círculo Rafaelino de Rugby retornarán este sábado 14 de agosto a la competencia oficial. Será con la reanudación del torneo «Fefe Caputo» de la Unión Santafesina, en su tercera fecha.

Los equipos del CRAR estarán visitando en la oportunidad a Santa Fe Rugby. Las categorías M-15 y M-17 jugarán desde las 11, mientras que en M-16 y M-19 los partidos se iniciarán a las 13 horas.

Por otra parte, ya se dio a conocer el fixture del torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que -si se confirman las habilitaciones gubernamentales de Santa Fe y Entre Ríos- dará comienzo el 28 de agosto.

En la primera fecha CRAR estará recibiendo a Alma Juniors de Esperanza, en la segunda visitando a Cha Roga, en la tercera local ante CRAI B, en cuanto a las primeras jornadas. Está previsto jugar sábados consecutivos desde el 28 de agosto hasta el 6 de noviembre.



LOS PUMAS EN SUDAFRICA

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Mario Ledesma, confirmará hoy el equipo de Los Pumas que se medirá el sábado próximo frente al de Sudáfrica, campeón del mundo vigente, encuentro inaugural del torneo Rugby Championship.El certamen que aglutina a las potencias del hemisferio Sur, ya que también participan Australia y Nueva Zelanda, se llevará a cabo entre el 14 de agosto y el 2 de octubre.

El encuentro entre Los Pumas y los Springboks sudafricanos se disputará el próximo sábado desde las 12.05 (hora argentina) en el estadio Nelson Mandela Bay Stadium, de la ciudad de Port Elizabeth, y será controlado por el árbitro irlandés Andrew Brace.