Malestar con el gobierno por no dejar ingresar a pilotos

Directivos del Súper TC2000 y de la CDA del Automóvil Club Argentino se reunieron el martes con funcionarios del Ministerio de Deporte, para insistir en las gestiones políticas y lograr las autorizaciones para que los pilotos extranjeros que compiten en la categoría y en el TC2000, más las figuras internacionales que los equipos pretenden invitar para los “200 kilómetros de Buenos Aires”, puedan ingresar al país.

No es el primer encuentro entre las partes. Sin embargo, se chocó sistemáticamente con la negativa de los organismos gubernamentales y la burocracia de la política, informó Carburando.

El brasileño Rubens Barrichello solo pudo correr las dos primeras fechas y ya no pudo entrar a la Argentina para las últimas cuatro presentaciones en Córdoba, San Nicolás, Buenos Aires y Paraná. La misma situación padecieron los uruguayos Rodrigo Aramendía, Gonzalo Reilly, Cyro Fontes y el chileno Felipe Barrios que no pudieron competir con el TC2000 en las pistas del país en varias de las citas de esta temporada.

Para los “200 kilómetros de Buenos Aires”, que se correrán el 5 de septiembre, Toyota y Honda pretenden invitar a figuras europeas. Barrichello pidió al portugués campeón reinante de la Fórmula E, Antonio Félix Da Costa, mientras que José Manuel Sapag ya le hizo el llamado al español Pepe Oriola.

En la reunión, desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación señalan al Ministerio de Salud como el responsable de tomar la decisión. Desde Migraciones obtienen la misma respuesta.

Desde el lado del automovilismo pretenden las mismas posibilidades que se le otorgan al fútbol, para el ingreso a la Argentina de los planteles de otros países que llegan para disputar la Copa Libertadores. Incluso, la categoría garantiza el cumplimiento de los requisitos (tal como se hizo durante todo el último año): la entrada en vuelo privado, con resultados de PCR negativo, vacunación contra el COVID-19 y régimen de burbuja.

Sin embargo, hasta ahora las autorizaciones nunca llegaron en los últimos tres meses y desde el Ministerio de Salud no logran dar una explicación contundente respecto de la decisión. El automovilismo fue el primer deporte en volver a la actividad, en 2020. Con protocolos diseñados en conjunto y autorizados por los propios organismos gubernamentales. Y con una alta eficacia en los controles, con bajísimos casos de contagios y sin brotes masivos a diferencia del fútbol.



BAJA DE PILOTO

El equipo Chevrolet de Súper TC2000 anunció la salida de Tomás Gagliardi Genné pocos días antes de disputar la 7ª fecha de la temporada en Toay, La Pampa. La escuadra que representa a la marca del 'moño' tendrá solamente los vehículos de Agustín Canapino y Bernardo Llaver en su plantel para el fin de semana.

"Gracias Tomás Gagliardi Genné por compartir tres temporadas en Súper TC2000 con nosotros. Todo el Equipo Chevrolet YPF te desea lo mejor en tus nuevos desafíos", manifestaron en redes sociales los responsables del equipo.



PARA EL FIN DE SEMANA

Después de casi cinco años de ausencia, el Súper TC2000 volverá a competir en el veloz autódromo de Toay. La actividad se iniciará el viernes, con dos tandas de ensayos de los nuevos compuestos de los neumáticos Pirelli. En tanto, entre sábado y domingo, se mantendrá el cronograma habitual, con un entrenamiento, la clasificación, la Carrera clasificatoria, una sesión de tanques llenos y la Final, que será a las 11.50 del domingo a 40 minutos más una vuelta.