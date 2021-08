"Rafaela es una ciudad que se puede cambiar"

En el local del bar Siroco de nuestra ciudad, este miércoles se llevó a cabo la presentación del precandidato a concejal Pablo Rodríguez por la lista "Frente Soberanía Popular" con vistas a las elecciones primarias del 12 de septiembre. El postulante rafaelino estuvo acompañado también con los precandidatos a diputado nacional, Carlos del Frade, y a senadora nacional, Mercedes Meier. En la oportunidad, Rodríguez expresó ante los medios que "pertenezco a la lista Soberanía Popular en Rafaela, en la cuál vamos a participar en las próximas elecciones a concejales, junto con Carlos y Mercedes. Esta es una agrupación que viene trabajando desde hace tiempo, presentando proyectos y ya tenemos proyectos ingresados al municipio. Creemos que Rafaela hoy es una ciudad que se puede cambiar, donde se le debe dar una oportunidad a una lista por fuera de los grandes aparatos tradicionales. Hoy es el momento, donde nuestra ciudad tiene un presupuesto muy amplio, el cuál hay que redireccionarlo. Tenemos proyectos en salud, en lo social, en género, en lo sindical. Por ejemplo, pasando esta pandemia, la salud viene teniendo menos presupuesto que en seguridad desde hace 2 años y no está dando resultados la seguridad en Rafaela. El presupuesto para arreglar las calles adoquinadas es igual que al que se destina en deportes, donde hoy es salud, educación, cultura. Creemos que esto se debe cambiar en la ciudad".

Luego, Meier expuso que "este es un momento muy particular para la Argentina, no solo para lo que fue nuestras vidas en este momento tan particular después de la pandemia y que hizo poner en discusión un montón de cosas. El país necesita de nuestras voces y hay mucha necesidad de recuperar lo nuestro, en un país que fue golpeado en principio por las políticas del macrismo y luego con esta condición de pandemia que sorprendió a todo el mundo. Si no se responde en estos momentos con el objetivo de recuperar la soberanía sobre las decisiones de qué producir para quién y cómo, este modelo va a rebasar poco. Necesitamos discutir a dónde están nuestras riquezas, cómo llega a los lugares donde más se necesita y por eso nos animamos desde esta plataforma o esta fuerza política que vino a irrumpir en Santa Fe. Hoy estamos con el diputado que presentó 1.700 proyectos en 6 años, el trabajo más voluminoso que hubo en 20 años de democracia y además, hay una invitación a recorrer esos proyectos donde están las causas populares, de los trabajadores, ambientales y con muchísima coherencia, honestidad y valentía como caracteriza a Carlos y a cada una de las compañeras que integramos Soberanía Popular. Queremos llegar al Congreso y tenemos muchas expectativas. Por último, debemos decir también que las mujeres no estamos de adorno en esta lista, ya que las grandes transformaciones que necesita nuestro país es con nosotras".

A continuación, Del Frade se manifestó comentando que "Santa Fe es el lugar por donde pasa el flujo más grande de riquezas que sale de la Argentina. Tenemos la particularidad de que nuestros 38 puertos y 5 aduanas sale el 82% de las exportaciones cerealeras y el 75% de las exportaciones totales del país. Justamente, tanto el tema de Vicentín como la hidrovía y el narcotráfico marcan 3 ejes fundamentales: basta de estado bobo y cómplice, porque se paga con la vida en barrio Zazpe y pibas y de pibes y se paga con el empobrecimiento de nuestro pueblo porque se extranjeriza la riqueza. Hoy 3 de cada 100 dólares que exportan las terminales de Puerto San Martín que tiene que ver con las mineras quedan en la Argentina. Es un negocio pésimo, se llevan 97 de lo que es nuestro y nos dejan 3 a nosotros, que somos los dueños, los inquilinos nos ponen las condiciones. El tema del narcotráfico es patético, porque la cocaína, la marihuana y la droga sintética que se come la vida de los jóvenes en Rafaela, Santa Fe y en Rosario es una droga que circula por la enorme corrupción de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Las bandas siempre son narco policiales. Y después, el tema del río Paraná lo ejemplifica. Ahora, el gobierno nacional nos ha escuchado, entonces dijo durante un año va a cobrar el peaje la administración general del puerto. Pero eso son 300 millones de dólares y las exportaciones por el Paraná son 30.000 millones de dólares, cien veces más. Y porqué diablos nos tenemos que quedar con 100 veces menos habiendo 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. Por eso queremos recuperar el comercio exterior argentino, sumar a la clase media y generar trabajo con una idea que presentamos en la cámara de diputados de la provincia con una jornada laboral de 6 horas cuando hoy cada trabajador labura entre 8 y 10 horas para llegar a fin de mes haciendo lo que puede, generando un rencor muy grande". Por último, Rodríguez cerró la presentación hablando sobre los sueldos de los concejales, añadiendo que "este año han aumentado un 40% los impuestos locales, una locura cuando hay mucha gente sin trabajo. Hoy, un concejal a la ciudad le sale más de 200.000 mil pesos y hay concejales que han presentado 4 proyectos en 4 años, con lo cuál le estamos pagando 2 millones al año por un presupuesto. y eso no puede pasar. Hoy, un concejal debe ganar como gana un director de escuela, por ejemplo, sino pasan a ser un administrativo de la ciudad y dejar pasar el tiempo para cobrar sus sueldos con todas las necesidades que tiene la ciudad".