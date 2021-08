Se sorteó la ubicación de los carteles para la campaña electoral

Desde el primer minuto de este jueves comenzó la campaña electoral para las elecciones provinciales que en el caso de Rafaela tiene como objetivo renovar cinco bancas del Concejo Municipal. Por tal motivo, ayer representantes de los partidos políticos que participarán de las elecciones primarias se hicieron presentes en el Salón Verde Municipal, con el objetivo de participar del sorteo de la ubicación de los carteles propagandísticos, que cada fuerza tendrá en las distintas calles consideradas para tal fin.

Participaron del encuentro, el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo; el jefe de División de Protección Civil de Rafaela, Diego Álvarez; el coordinador General de la Secretaría de Gobierno y Participación, Luis Poupeau; Andrés Brarda, integrante del equipo de dicha secretaría, y representantes de las distintas expresiones políticas de nuestra ciudad.

En el transcurso del encuentro, Marcelo Lombardo leyó un acta compromiso donde se acordaron las cuestiones que estarán permitidas y las que no en cuanto a propaganda proselitista. Además, se hizo mención a una serie de recomendaciones y controles que se pondrán en práctica durante el proceso de campaña.

Los cuatro bulevares fundacionales; es decir, Santa Fe, desde la Plaza 25 de Mayo hasta calle Río de Janeiro/Aconcagua; Yrigoyen, desde la Plaza 25 de Mayo hasta calle Fader/Williner; Roca, desde la Plaza 25 de Mayo hasta Podio/500 Millas Argentinas; y Lehmann, desde la Plaza 25 de Mayo hasta Brasil/Salva.

Según los relevamientos y las evaluaciones realizadas por el área de Ingeniería de Tránsito, se estipularon determinados lineamientos a cumplimentar.

Sobre bulevar Lehmann, desde calle Ernesto Salva/Brasil hasta calle Jaime Ferré, no se podrán colocar carteles tamaño 2x1. Luego, desde Jaime Ferré hasta Gabriel Maggi sí estará habilitado el uso de cartelería. Finalmente, desde Gabriel Maggi hacia el norte, se acordó no colocar carteles en el cantero central por la ubicación de una ciclovía.

Tampoco en bulevar Yrigoyen, desde la rotonda ubicada en calle Fader hasta calle Vieytes/Marchini, no se podrán ubicar carteles en el cantero central por sus reducidas dimensiones.

Sí fue admitido en todo el tramo de avenida Podio, desde Luis Fanti a Roca, y en Roque Sáenz Peña, desde Mitre hasta calle 1° de Mayo. En avenida Italia se estipuló ubicar cartelería solo hasta calle 1°de Mayo. Luego, desde esa calle hasta Gabriel Maggi el trayecto fue restringido por el exceso de contaminación visual de dicha arteria.

Se convino que alrededor de la Plaza 25 de Mayo; la Recova Ripamonti; la Catedral San Rafael; el edificio de la Municipalidad de Rafaela y las rotondas de Fanti y Suipacha, e Yrigoyen y Fader, no se colocará propaganda. Asimismo, se llegó a un pacto para que la zona del Hospital Doctor Jaime Ferré y sus inmediaciones -Plaza 9 de Julio y Club Estudiantes- esté vedada para la instalación de cartelería, teniendo en cuenta que en esa área se está trabajando con los equipos de salud en el proceso de vacunación por la pandemia.

Entre otros lineamientos generales, se evitará la colocación de carteles sobre señalización vertical o lumínica. La cartelería deberá estar bien sostenida en las columnas para evitar inconvenientes con los transeúntes; y no se podrán ubicar carteles en ochavas.

Al finalizar el encuentro, Marcelo Lombardo celebró y valoró haber podido llegar a un entendimiento general entre todas las fuerzas políticas respecto a las pautas de campaña: “Esto se ha transformado en un esquema habitual en donde nos reunimos con todas las expresiones políticas que conformaron lista para participar las elecciones primarias del 12 de septiembre. La idea fue acordar un ordenamiento de la campaña en materia de propaganda visual y sonora, de tal manera que se sostenga una armonía que no afecte al normal funcionamiento de la ciudad, en particular, en la cuestión vial. Todo esto fue trabajado en conjunto con el equipo de Ingeniería de Tránsito”.