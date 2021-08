Con críticas a Perotti y al kirchnerismo, Pullaro lanzó su candidatura a senador

El radical Maximiliano Pullaro llegó ayer a Rafaela donde disparó hacia todas las direcciones del peronismo, pero en especial hacia la figura del gobernador, Omar Perotti. Como ex ministro de Seguridad de la Provincia hasta 2019 trazó un balance negativo de la actual gestión provincial en la material al señalar que "empeoraron todos los indicadores". También se quejó que nunca tuvo respaldo del Municipio rafaelino para trabajar en forma conjunta la problemática de seguridad. Y al Gobierno nacional le adjudicó la responsabilidad en quitar recursos de los santafesinos para malgastarlos en el Conurbano bonaerense. Decidido, cargó además contra los caciques sindicales al plantear la necesidad de debatir el rol de los gremios.Pullaro es actualmente diputado provincial y a la vez está en campaña porque se presenta como precandidato a senador nacional por la UCR -Lista Evolución- dentro de Juntos por el Cambio. En una conferencia de prensa que brindó en el Comité Radical de Rafaela junto al senador provincial, Felipe Michlig, y los precandidatos a diputado nacional, Rodolfo Giacossa -integra la lista que encabeza Gabriel Chumpitaz- y a concejal, José Rolando, dijo que aspira llegar al Congreso para "defender los intereses de todos los santafesinos"."En Santa Fe el delito aumentó desde el gobierno de Perotti, que llegó con su eslogan de paz y orden pero sin un plan. Entonces crecieron los robos, los hurtos, los homicidios, los heridos de arma de fuego y las entraderas. Porque los problemas no se resuelven con dos gritos sino con un plan de seguridad. Hoy vemos que Perotti abandonó la conducción política de las fuerzas de seguridad. No hay control y no están llegando los recursos que tienen que llegar", subrayó Pullaro.Asimismo, consideró que "de los 3.000 efectivos de fuerzas de seguridad nacionales que teníamos en la Provincia durante nuestra gestión ahora solo quedan 300" a la vez que "el actual gobierno no logró desarticular ninguna organización criminal más allá de bandas barriales". Por contrapartida, recordó que cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad "logramos meter presos a los líderes de Los Monos y a otros referentes del crimen organizado". Y advirtió que "hay un desmadre en el Servicio Penitenciario desde donde los líderes de las organizaciones siguen manejando el delito".En cuanto a su relación con Rafaela como ministro, Pullaro se quejó porque "fue muy difícil trabajar con la Municipalidad" encabezada por Luis Castellano.Por otra parte, al ser consultado sobre el perfil que tendrá su gestión en el Senado de la Nación en caso de ser electo, Pullaro sostuvo que "vamos a tener una mirada sobre la producción, sobre el comercio, la industria y las personas que generan empleos". En este sentido, señaló que "hay reformas que tenemos que llevar adelante, para poder generar y sostener empleo pero, principalmente, lo que pretendemos llevar adelante son políticas de estado que nos permitan tener previsibilidad para quienes quieren trabajar y producir en la República Argentina" .Desde una perspectiva crítica, Pullaro expresó que "hay un sistema de ideas que representa el kirchnerismo a nivel nacional, que apunta centralmente a sacar recursos económicos del interior productivo de la provincia de Santa Fe, de la República Argentina, y concentrar esos recursos económicos, en un área determinada del país, en el conurbano bonaerense". Agregó que "esa es la matriz que lleva adelante el kirchnerismo en la República Argentina, saca recursos del interior del país y los concentra en el Conurbano". Y, picante, dijo que los senadores nacionales por Santa Fe, Roberto Mirabella y María de los Angeles Sacnun, colaboran para que así sea puesto que no defendieron los intereses de Santa Fe ni con la Hidrovía, ni con el conflicto por el biodiésel ni por el cierre de las exportaciones de carne que afectan a los "frigoríficos de Santa Fe y de Rafaela". "Nuestros senadores defendieron a las provincias petroleras en lugar de la Provincia en la que viven", remarcó.Por su parte, Rolando planteó que seguridad y control de los actos del gobierno municipal para "garantizar un correcto y transparente uso de los recursos que aportan los contribuyentes rafaelinos" serán eje de su gestión en el Concejo en caso de ganar una banca. Y como médico que es, ponderó el operativo de vacunación organizado por el Municipio y la Región de Salud en la ciudad, aunque cuestionó la falta de testeos por el Covid.