Día de la Niñez en Paseo del Centro

Para el Día de la Niñez, los comercios de Paseo del Centro están trabajando en una campaña especial que han denominado “¡Mini Héroes!”. La iniciativa está pensada para todos los rafaelinos que deseen celebrar este día, ya sea con regalos para los más pequeños de la familia, o para mimar a su niño interior. La campaña contempla diversas actividades, entre las que se destacan un sorteo por órdenes de compra y otros premios. Los cupones se entregarán en los comercios, a todas las personas que realicen una compra. El sorteo se realizará el martes 17 de agosto, en el CCIRR. Además, el sábado 14 de agosto se peatonalizará el bulevar, para que la gente tenga más espacio para circular y realizar sus actividades en forma ordenada y segura. En este marco, el micro centro estará lleno de colores y alegría, con globos y ¡Los Napia!, que pasearán por las calles invitando a los transeúntes a recorrer los comercios. También habrá un sector de fotos que los Mini Héroes podrán usar, para subir imágenes a las redes. Por otra parte, para que la celebración sea completa, se dispondrá de un espacio para la realización de una colecta solidaria, en el último cantero del centro, frente al cine Belgrano. Se recibirán juguetes, peluches y útiles escolares nuevos o usados (en buen estado). Lo recolectado se entregará a comedores y merenderos de la ciudad. Desde Paseo del Centro invitaron a hacer del próximo sábado una gran fiesta, y a celebrar junto “a esos Mini Héroes que en el transcurso de este año y medio enfrentaron enormes desafíos, pero que -a pesar de todo- se autosuperaron, y -con su genuinidad y bondad- hicieron que nosotros, los adultos, aprendamos cada vez más de ellos”.



ENTREGA DE GOLOSINAS

En el marco del Mes de las Infancias, la Municipalidad de Rafaela informa que este jueves 12, viernes 13, martes 17 y miércoles 18 de agosto, se estarán entregando golosinas a los niños y niñas que utilicen el transporte público de pasajeros durante el horario escolar, de 7:00 a 17:00. Se trata de una iniciativa que surgió del grupo de asistentes que trabajan en los colectivos de nuestra ciudad, cuidando que se respete el protocolo para evitar el contagio del COVID-19. Ellas son Juliana Godoy, Micaela Ortega, Ayelén Leguizamón, Celeste Ríos y Denise Geambeau, quienes vienen trabajando desde hace unas semanas para organizar este gesto y agasajarlos en su día. Juliana Godoy comentó sobre esta entrega: "En nuestro trabajo diario de asistentes vamos conociendo a los chicos que utilizan los minibuses. La idea surge de ver cómo está la situación actual y que quizás no tienen muchos recursos". "En cuanto a lo personal, mi familia no tenía mucho dinero cuando era niña y los eventos sociales nos marcaron en la niñez. Este pequeño detalle te marca y te puede alegrar el día, no solo a los más pequeños sino a sus familias", relató.