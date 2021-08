Durante la mañana de ayer, en la esquina de San Martín y Güemes, en el lugar elegido por el espacio Vida y Familia – Rafaela en Serio, se presentó la lista de candidatos a concejales y precandidatos a senadores y diputados nacionales, de la mano de Delvis Bodoira y el actual diputado provincial y precandidato a senador nacional, Juan Argañaraz.

“Acá hay un equipo maravilloso, de gente que le pone todo. Yo no les voy a hacer ninguna promesa, lo único que les voy a decir es que voy a acompañar cada proyecto que sirva para la ciudad, que sea beneficioso para la ciudad de Rafaela; no me va a importar de qué partido político sea, si es beneficioso para la ciudad, si el proyecto suma, si está bueno, si nos va a mejorar la calidad de vida, nosotros lo vamos a acompañar”, manifestó Bodoira.

El candidato a concejal, agregó: “No quiero que pase lo que está pasando ahora. Todos saben que hemos presentado un proyecto sobre la cartelería, donde les dije a los concejales actuales y me tomé el trabajo de hablar con cada uno, de que era un borrador para que se discuta, para que se mejore, para que lo charlemos y lamentablemente me comunicaron que fue archivado. Creo que esa es la vieja política, como no lo presentó mi partido, lo presentó otro, lo archivamos. Mi compromiso, es que eso no lo vamos a hacer. Nosotros estamos comprometidos con la vida, con la familia y queremos lo mejor para la ciudad de Rafaela”.

El actual diputado provincial Juan Argañaraz, impulsor de la conformación de la lista local de Vida y Familia, expresó: “Nosotros también hemos conformado una lista de precandidatos a senadores y a diputados nacionales. Nuestro partido Vida y Familia es un partido provincial, no tenemos todavía a nivel nacional, con lo cual vamos por una alianza que se llama Podemos. Formamos un equipo muy lindo de 19 personas. En senadores nos acompaña Mariana Ardissono y también María Laura Dupertuis en la lista de diputados. Tenemos representación de 13 localidades en nuestra lista, que nos va a dar una mirada muy linda del territorio”, destacó Argañaraz.

“La verdad es que es un privilegio para mí formar parte de esta lista, que me representa por sus valores, por la calidad de gente, por el compromiso que hay con la política, desde este espacio con la ciudadanía, con poder suplir las necesidades de la gente”, afirmó Ardissono.

En tanto, Dupertuis, indicó: “Muchos de ustedes ya me conocen porque trabajé 8 años en el Concejo Municipal, junto al Dr. Silvio Bonafede, a quien le mandamos un gran cariño y reconocimiento. Estoy sumamente feliz, para mí es un honor acompañar a Juan, a la Pastora Patricia Silva, en esta gran lista de consenso y de unidad. Realmente creemos que podemos representar a los vecinos, a cada familia de nuestra querida provincia, de la mejor manera en el Congreso de la Nación. Estamos convencidos que somos la mejor opción para la provincia, y los invitamos a que nos acompañen. Estamos capacitados y durante todo este tiempo hemos hecho un trabajo inmenso”.



ALGUNAS DEFINICIONES

La segunda en encabezar la lista de candidatos a concejales, es la médica Mónica de Becla, quien expresó: “Quiero Trabajar en el Concejo por las generaciones por nacer; por igualdad para todos, para niños, adolescentes y adultos, por la tercera edad, por aquellos ancianos olvidados; quiero trabajar por igualdad de oportunidades, por una Rafaela con seguridad”. A su turno, el tercero en ocupar la lista es el empresario metalúrgico Diego Soltermann, quien manifestó: “Me sumo a este espacio para tratar que la política se acerque a la realidad que está viviendo la sociedad, que es muy compleja, para que sea empática y la gente trabaje por las necesidades verdaderas de la misma”.

Hermelinda Godoy, quien es secretaria administrativa y ocupa el cuarto lugar de la lista “Rafaela en Serio”, señaló: “Mi desempeño en la lista es ser la voz del vecino, trabajando por los barrios periféricos que siempre son olvidados y estigmatizados. La idea es que estos barrios también sean parte de la ciudad de Rafaela”.

Ezequiel Torres, el quinto en la lista, dijo: “La verdad es que ya hace un par de años que venimos en un proceso muy lindo junto al diputado Juan Argañaraz. Entendemos que es muy importante un cambio en la política, un cambio verdadero, un cambio que esté forjado por los valores y por las necesidades reales de las personas, en este proceso que comenzamos, la verdad es que estoy muy feliz de poder formar parte de esta lista”.

El resto de la lista está conformada por Natalia Fiordelli, que no pudo estar por un viaje familiar, por Juan Lang y María Eugenia Ramírez.