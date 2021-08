La Provincia ya aplicó 3 millones de vacunas

La provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, informó este miércoles que se aplicó la dosis número 3 millones de la vacuna contra el coronavirus. De este modo, se completaron los esquemas (con dos dosis) en el 100 por ciento del personal de salud, docente, de seguridad y adultos mayores institucionalizados en geriátricos. Mientras que todos los mayores de 60 años y la población de 59 a 18 años con factores de riesgo; ya recibieron, al menos, una dosis de la vacuna para el Covid-19. “Es muy gratificante para nosotros poder anunciar que hemos alcanzado los 3 millones de dosis colocadas, no solo en la población objetivo priorizada sino también avanzando en mayores de 18 años sin comorbilidades”, expresó el secretario de Salud, Jorge Prieto.

Del mismo modo, continuó: “La inmunización ha crecido a pasos agigantados, incluso, más de 120 localidades ya completaron la vacunación con 1 dosis de todos los inscriptos en el Registro Provincial de Vacunación”. “Esto fue posible –destacó el funcionario– gracias al enorme compromiso y al trabajo incansable de los equipos de salud; y al arribo constante de más vacunas de diversos laboratorios, fundamentalmente a partir de los meses de julio y agosto en donde priorizamos completar esquemas, muchos de ellos mediante la combinación de componentes de nuevos laboratorios de excelente seguridad y efectividad”. “Asimismo, estos nuevos y constantes arribos –agregó Prieto– nos han permitido aplicar primeras dosis apenas llegaron a la provincia, en toda la población inscripta mayor de 18 años sin comorbilidades; que inicialmente no estaba en la población objetivo determinada por Salud de la Nación y en consenso con organismos internacionales y las 24 jurisdicciones sanitarias del país”. Para cerrar, Prieto destacó la importancia del histórico operativo de vacunación y cerró: “Es muy gratificante notificar este número, hay más de 800 mil santafesinos que ya completaron el esquema de vacunación”.



PRUEBA DE ANTICUERPOS

Mientras tanto, el Ministerio de Salud provincial informó que este miércoles, en la ex Rural (Bv. Oroño 2493) de la ciudad de Rosario, inició un análisis de anticuerpos, de manera voluntaria, en personas que realizaron la combinación de vacunas Sputnik V y Moderna. El estudio consiste en la toma de muestra de sangre en el día de hoy para evaluar los anticuerpos en efecto que ocasionó la primera dosis de Sputnik y, dentro de 15 días, se cita a los mismos individuos para tomarles una nueva muestra y evaluar nuevamente los anticuerpos. De esta manera se logrará ver el efecto que genera a nivel de su protección e inmunidad. En este sentido, la integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario, Ana Laura Cavatorta, explicó que “hemos comenzado un protocolo de investigación para evaluar la inmunogenicidad a través de anticuerpos en la sangre de aquellos individuos que han comenzado el esquema de vacunación que se conoce como heterónomo, es decir que han recibido una primera dosis de un tipo de vacuna y actualmente están recibiendo una segunda dosis de una vacuna diferente a la primera”. “La idea es poder evaluar los anticuerpos de estos individuos que desarrollan frente a la vacunación. En este caso en particular lo que vamos a evaluar es la combinación de Sputnik V con Moderna, la cual es ARN mensajero mientras que la Sputnik es de una tecnología de adenovirus”, continuó. Asimismo, la investigadora del CONICET agregó que “el objetivo es generar evidencia científica local para aportar datos a estudios que se están realizando en otras provincias de nuestro país para poder, de esa manera y a largo plazo, evaluar estrategias de inmuno profilaxis y tratar de combinar las vacunas de la forma más eficiente”. Finalmente, la profesional recordó que “a nivel mundial ya hay mucha evidencia científica que indica que la combinación de vacunas es igual o aún más efectiva en cuanto a la protección que genera. Los efectos adversos que se han demostrado en muchos países, como en nuestro país, son iguales e incluso menores cuando se incorpora ARN mensajero. Estos efectos son dolor en el lugar donde se inoculó la persona, fiebre, decaimiento y que a las 48 horas desaparecen en su totalidad”. “Lo importante es que completemos esquemas de vacunación independientemente de cuál sea la combinación que recibamos, para poder generar una protección efectiva sobre todo ante la posibilidad del ingreso de nuevas variantes del virus, que son de mayor trasmisibilidad y que se ha demostrado que completando el esquema de vacunación genera una respuesta efectiva aún con la variante delta”, concluyó Cavatorta.