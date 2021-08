Abusó de su hija y de su nieta: 25 años de prisión

Un hombre de 60 años cuyas iniciales son HAG fue condenado a 25 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija y de su nieta en la ciudad de Tostado.

La sentencia fue impuesta por unanimidad por el Colegio de Jueces integrado por Juan Gabriel Peralta, el rafaelino Javier Bottero y por el conjuez Miguel Ángel Frausin en el marco de un juicio oral que finalizó ayer con una audiencia que se desarrolló de forma remota en los tribunales tostadenses.

Los fiscales que representaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate fueron Héctor Aiello y Shirli Tomasso, quienes consideraron “muy positiva la resolución del tribunal”. No obstante, aclararon que “aguardaremos los fundamentos del veredicto para poder analizar en profundidad la decisión”.



HECHOS

PROBADOS

Los fiscales coincidieron en que “fue un juicio difícil” y agregaron que “las dificultades surgieron no sólo por la complejidad de los hechos investigados, sino también por diversos planteos que formuló la Defensa del condenado”.

“Valoramos que fueron probados gran parte de los ilícitos, fundamentalmente, todos aquellos en los que se vulneró la integridad sexual de las víctimas”, subrayaron Aiello y Tomasso.

En tal sentido, destacaron que “pudo demostrarse que el condenado llevó a cabo su accionar delictivo en el marco de un contexto de violencia de género física, psicológica y económica que ejerció durante años en perjuicio de mujeres que integran su grupo familiar”.

Aiello y Tomasso también reconocieron que “fue muy importante la tarea que realizó en su momento la exfiscal Sonia Bustos, que fue la encargada de llevar a cabo la investigación”.



ABUSOS

Aiello y Tomasso afirmaron que “en reiteradas oportunidades, el hombre de 60 años abusó sexualmente de su hija y de su nieta” y aclararon que “esta última es menor de edad y tiene una discapacidad física y mental”.

Los fiscales aseguraron que “el condenado cometió los delitos en momentos en los que se quedó a solas con cada una de las víctimas”, y aclararon que “aunque las fechas de los ataques sexuales no pudieron ser determinadas, de la investigación surge que ocurrieron entre 2014 y 2018”.

“El condenado se aprovechó de las situaciones de vulnerabilidad de familiares que estaban a su cargo y no tenían posibilidades de oponer resistencia”, sostuvieron.

En tal sentido, remarcaron “la gravedad del daño físico y psicológico causado a las víctimas y, especialmente, al desarrollo afectivo de la niña menor de edad que es su nieta”.



CALIFICACIONES

PENALES

Aiello y Tomasso informaron que “por los ilícitos que cometió en perjuicio de su hija, la condena fue por la autoría de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado y lesiones leves dolosas. Las dos calificaciones penales fueron agravadas por el vínculo”.

“En relación a los ilícitos sufridos por su nieta, se lo condenó como autor de abuso sexual con acceso carnal continuado y doblemente calificado (por el vínculo y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente)”, puntualizaron.

Por último, señalaron que el tribunal absolvió a hombre de los delitos de “amenazas simples reiteradas en perjuicio de su esposa; desobediencia y amenazas simples en perjuicio de otra mujer”.



IDENTIDAD

Los fiscales concluyeron que “no se informa la identidad del condenado para evitar la revictimización de las dos personas abusadas, debido a que los tres tienen el mismo apellido”.