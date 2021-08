"Zurdito" fue detenido: apuñaló a su hermano

La Agencia de Investigación Criminal (AIC), investigó un hecho en el cual resultara víctima un hombre que fue amenazado y atacado por su propio hermano produciéndole heridas con un arma blanca en la parte posterior del muslo y otro en la tibia derecha. Quien interviene en la causa es el fiscal adscripto a Frontera Dr. Nicolás Stegmayer.

Los agentes de AIC realizaron tareas de campo en forma inmediata, labor que arrojó resultados positivos, estableciendo los lugares que suele frecuentar el acusado.

Esta información, brindada a la Fiscalía, permitió a la fuerza policial realizar allanamientos en procura de la ubicación y detención del individuo involucrado.



DETENCION

Es así que este martes en horas de la mañana se procedió a allanar una vivienda de la localidad de Frontera, lugar donde se detuvo a Franco N. C., apodado como "Zurdito", de 27 años.

Fruto de las requisas, la AIC secuestró una campera color azul con escudo del Club Barcelona, por guardar relación con el hecho, y declarando que en el momento de la detención el hombre mencionó en forma espontánea que tenía una pierna herida como consecuencia de unos disparos de armas de fuego que recibió semanas previas, mencionando que no denunció lo sucedido, situación puesta en conocimiento de la Fiscalía.

AIC realizó los procedimientos con la colaboración de AIC Compleja y Operativa de la ciudad de Rafaela, y con el apoyo de los grupos tácticos GOT de la UR V (Rafaela) y UR XIII (San Cristóbal), finalizando el procedimiento con traslado de detenido hasta la Alcaidía de la UR V, realizado por personal de AIC Compleja y Operativa de Rafaela.