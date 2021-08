Peritos ratifican veracidad de dichos de la niña en Gesell

Volviendo al tema que sacude a la ciudad, que no se durmió sino que está vivo y latente, cumpliendo los pasos judiciales que se deben contemplar; en la jornada de la víspera se conocieron avances en la investigación de la niña de 7 años abusada en el Colegio San José, un tema que nos sigue movilizando interior y exteriormente a los rafaelinos.

Es así que en horas de la mañana de ayer se conocieron novedades en el plano judicial, que ya el martes fueron presentadas por los abogados querellantes que representan a la familia afectada por este hecho, e incorporadas al legajo de la investigación penal preparatoria que está bajo la atenta mirada de la jueza Dra. Cristina Fortunato, garante del pedido comunitario de "Justicia" en torno a este aberrante suceso.



CONFIRMADA

LA VERACIDAD

Estas novedades tienen que ver con la veracidad de los dichos de la niña de 7 años, en la Cámara Gesell. El resultado de las pericias el altamente positivo para la parte querellante y también para la Fiscalía.

Básicamente, según el informe de las peritos, se confirmó la veracidad de la declarado por la niña en Cámara Gesell, que coincide plenamente con la denuncia presentada por su madre, Vanesa Carrasco. Es decir que lo de Cámara Gesell coincide con lo relatado en primer término por la niña a su madre cuando volvió de la escuela.

Los informes periciales de las psicólogas Lic. Alexia Fontanetto -perito oficial del Juzgado- y de la Lic. Florencia Eberhardt -perito de la familia querellante- concluyen en lo mismo: "El hecho sí existió", y en relación a lo denunciado por la madre, y ratificado en Cámara Gesell, "la niña está perfectamente ubicada en tiempo y espacio" con lo que vivió y está ocurriendo.

En cuanto a otras novedades del plano judicial, los abogados querellantes, Dr. Carlos Farías Demaldé y Dr. José María Silvela, continuarán con las ampliaciones de las declaraciones testimoniales, de los testigos que ya declararon.



OTRA MARCHA

SE REALIZO AYER

Por otra parte, en la tarde-noche de la víspera, hubo una nueva marcha en las puertas del Colegio investigado -el San José-.

Desde las 19 aproximadamente, la comunidad en su conjunto reclamó a viva voz a la institución educativa -indirectamente también al Obispado, gestor del Colegio San José- justicia y avances en la investigación para que en el menor tiempo posible el ahora confirmado abusador pueda ser identificado y alejado de la Escuela, ya que una parte muy grande de los padres de los alumnos, consideran "peligroso" por el momento mandar sus hijos a un Colegio que no reúne garantías básicas de seguridad -recordemos que las cámaras no funcionaron ni tampoco el lector digital de ingreso y egreso de personal del Colegio-.

En la marcha abundaron pancartas de todo tipo, portadas por alumnos, también docentes y público en general que exigen "Verdad y Justicia" en torno a este lamentable hecho.



UNA CHARLA

PREVIA

Antes de la marcha, desde las 17.30, bajo la consigna "Basta de abusos en las escuelas" se realizó frente al Colegio una "clase abierta de Educación Sexual Integral (ESI)" organizada por el "Frente ESI Rafaela", clase que fue dictada por la abogada y diputada provincial Gisel Mahmud.