Se mudó el Grupo GOT

En una ceremonia que se realizó durante la mañana del día de ayer, se inauguró la nueva sede del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la UR V en la ciudad de Sunchales.

Las nuevas instalaciones permiten continuar mejorando las distintas acciones propias del GOT como así también brindar el apoyo necesario a otras fuerzas de seguridad en la ciudad y en todo el ámbito del Departamento Castellanos.

En el evento participó el jefe de la Unidad Regional V, director de Policía Ricardo Arnodo Suárez, el jefe de la Agrupación Cuerpos de la UR V, comisario Darío Trossero, el jefe de la Agrupación de Unidades de Orden Público, subdirector de Policía Baudillo Ponce, el jefe de la Comisaría N° 3 de Sunchales, subcomisario Javier Cecotti, el responsable de la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial, Gustavo Quiroga, funcionarios públicos en representación del Municipio de Sunchales y personal del GOT.