Mauro Gentinetti se sumará al catálogo de Falta Envido Ediciones

Por Inés Platini



El pasado miércoles 4 de agosto, Falta Envido Ediciones, una editorial autogestiva y autofinanciada de criterio independiente de la ciudad de Tucumán, anunció que Mauro Gentinetti, el comunicador y escritor oriundo de Santa Clara de Saguier, pero radicado en Rafaela hace varios años, fue seleccionado para sumarse a su catálogo de narrativa.

Mauro estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y trabajó durante diez años en medios de Rafaela, como el Diario La Opinión y Radio El Espectador. En 2012 se especializó en la Enseñanza de la Lectura y la Escritura en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y comenzó a ejercer la docencia en escuelas de nivel medio. Actualmente coordina talleres literarios, forma parte de Escritores Rafaelinos Agrupados (ERA) y participa en la organización de la Semana del Libro de Rafaela.

“La escritura me viene acompañando desde hace muchos años”, comienza diciendo Gentinetti y detalla: “En primer lugar, desde la comunicación, el periodismo, y en los últimos años, ya más orientada a la escritura literaria. Es algo que siempre me entusiasmó y me generó cosas desde que era joven”.

En 2018, el escritor recibió el 2º Premio del Fondo Editorial Municipal de Rafaela con la novela con la que actualmente participó de esta convocatoria organizada por Falta Envido Ediciones, una editorial joven que forma parte de un colectivo de artistas conocidos como esCuchara.

“A fines del año pasado publicaron una convocatoria para la editorial destinada a autores nuevos. La abrieron para todo el país y, por lo que entiendo, hubo muchas presentaciones. En el mes de mayo me llegó la notificación”, sostiene Gentinetti.

En tal sentido, el comunicador revela: “Yo participé con una novela corta y me notificaron que la habían seleccionado para el catálogo de la editorial 2021-2022, junto con otros autores de diferentes localidades. El catálogo abarca distintos géneros: poesía, cuento y para el género de novela me seleccionaron a mí”.

Con respecto al premio que obtuvo en el Fondo Editorial Municipal, Gentinetti confiesa: “Ese libro recibe un premio estímulo, pero no se imprime, no recibe la publicación como premio. Así que con ese premio me puse a trabajar el texto”.

En esa misma línea, Mauro explica el proceso que atravesó la novela antes de ser elegida por Falta Envido Ediciones: “Hice una clínica de obra por medio de Espacio Santafesino, el programa de estímulo del Gobierno de la provincia, en Buenos Aires con Luciano Lamberti, un escritor cordobés. La trabajé con él durante un tiempo y la postulé sin éxito en otras editoriales y en otros concursos. La seguí reescribiendo también un montonazo, se modificó bastante de la obra que originalmente había sido premiada acá en el Fondo Municipal, y ahora llegó a esta convocatoria donde fue del agrado”.

“La novela está postulada con el título ‘El agua en todos lados’”, declara Gentinetti y adelanta: “Es una novela corta que está ambientada en nuestra zona, en nuestra región, en la cuenca lechera, y el nudo de la historia es el conflicto entre dos gringos en medio de una inundación que complica el funcionamiento del campo y de la producción lechera. En medio de ese conflicto que se desata una noche bajo la tormenta, van apareciendo cosas del pasado que se hacen presentes y que van determinando que el protagonista reaccione así como reacciona, de esa manera en esa noche, muy cercano a tratar de resolver el problema de la forma más ruda. En esas cuestiones de fondo aparecen temas vinculados a la familia, la pareja y, sobre todo, la relación con su padre y el tema de la herencia”.

El libro, que saldrá publicado en los próximos meses, se encuentra inspirado en hechos conocidos, hechos recientes y reales que ocurrieron en la zona durante época de grandes inundaciones, pero que “se han trabajado netamente desde el lugar de la ficción”.

A partir de esta convocatoria que recibió el comunicador, el próximo paso a seguir es el proceso de edición, donde tanto la novela como su título se pondrán a revisión de los editores, y luego comenzará la impresión y distribución del mismo.

Antes de concluir, Mauro remarca: “Es muy importante el estímulo que llega tanto desde algunos programas del Estado, como el Fondo Municipal o el programa Espacio Santafesino para capacitarme, como el estímulo que llega desde los pequeños lugares, de las editoriales más independientes que terminan influyendo en lo que escribimos para seguir adelante”.

“Hay un montón de gente que escribe y frente a esta cantidad de gente siempre es importante que estos estímulos estén presentes, porque me parece que la literatura termina siendo para las personas una forma de expresión que da vitalidad, que nos permite ponerle sentido a muchas cosas”, concluye el escritor.