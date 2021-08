Hoy Gustavo Cerati cumpliría 62 años

Luego de casi 30 años dedicándose a la música, Gustavo Cerati se convirtió en una de las grandes leyendas del rock nacional argentino, dejando a todo un país en duelo en 2014 tras su partida. Hoy, el artista oriundo de Barracas, Buenos Aires, cumpliría 62 años.Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en el barrio porteño de Barracas. Pese a que desde pequeño ya demostraba su pasión por la música, recién en 1982 tocó por primera vez junto a Zeta Bosio en la banda "The Morgan", en Punta del Este (Uruguay).​Un día, Cerati le propuso a Bosio armar una banda con temas propios que no fuesen cantados en inglés, sino en castellano. En este grupo, el músico reconocido por su frase "gracias totales" asumió el rol de cantante y guitarrista, mientras que Zeta se hizo cargo del bajo y los coros, solo les faltaba un baterista. Por lo tanto, Laura, hermana de Gustavo, le habló al baterista Charly Alberti y de esta manera se completó la banda.En 1983, ya como Soda Stereo, fueron invitados a salir en el programa de televisión "Música total" de Canal 9. En los años posteriores, el grupo comenzó a lanzar su discografía, comenzando en 1984 con el disco llamado igual que la banda, seguido por "Nada personal" en 1985, luego "Signos" en 1986, "Doble vida" en 1988, "Canción animal" en 1990, "Dynamo" en 1994, "Sueño Stereo" en 1995, entre muchos otros.A su vez, durante algunos años, Cerati formó parte de la banda "Fricción", en donde se hizo cargo de la guitarra y los coros. "Fue un grupo alternativo de Gustavo", aseguró Richard Coleman, quien asumía el rol de cantante y también guitarrista del grupo, haciendo referencia a que Soda Stereo era, sin dudas, el proyecto principal del autor de "Déjà Vu".En febrero de 1987, Soda se presentó en el XXVIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Fue en este evento donde la banda desató la denominada "sodamanía", un equivalente al fenómeno Beatle, con una multitud de fanáticas que los recibieron a gritos, siguiéndolos por todas partes: desde la llegada al aeropuerto hasta, incluso, introduciéndose al hotel que los hospedaba. Sin dudas, un suceso inédito para un grupo de rock en español, lo que los consolidó como una de las bandas más importantes del género. Desde entonces, mantuvieron un ascenso exitoso a nivel internacional.A fines de enero de 1992, cerraron la gira Animal en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. Tras ese concierto, Cerati confesó: "Este es el último show por un largo tiempo". A partir de aquel momento, la banda entró a un receso y sus miembros se embarcaron en proyectos personales. "Nosotros tomamos la decisión de distanciarnos un poco, de hacer otras cosas, de abrir un poco nuestra cabeza, de viajar y juntarnos cuando tenga que ser", explicó el ícono.Luego de varias idas y vueltas, finalmente en mayo de 1997, Soda Stereo anunció oficialmente su separación mediante un comunicado de prensa. Sin embargo, antes de disolver el grupo, hicieron una gira de despedida: el famoso "Último concierto". Aquel recital comenzó el 30 de agosto en México y concluyó el 20 de septiembre en Argentina.A partir de allí, Cerati inició su carrera como solista y en 1999 lanzó el álbum "Bocanada", con el que demostró un cambio en su carrera debido a los estilos musicales presentados. En 2002, publicó "Siempre es hoy", seguido por "Ahí vamos" en 2006 y el emblemático "Fuerza natural" en 2009.Entre medio, el 10 de junio de 2007, se hizo oficial la vuelta de Soda Stereo con la gira Me verás volver, con la cual entre octubre y diciembre, completaron 22 fechas en nueve países y reunieron a más de un millón de espectadores.El 15 de mayo de 2010, después de finalizar un concierto en Caracas (Venezuela), Cerati tuvo que ser trasladado a un hospital tras descompensarse. Días después, se confirmó que, en realidad, el artista había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). En la noche del domingo 24 de octubre a las 22:50 h, Cerati fue trasladado a la clínica ALCLA en Buenos Aires, donde permaneció internado hasta el 4 de septiembre de 2014, día en que murió aproximadamente a las 9 h, a los 55 años de edad.No obstante, su legado continúa intacto y no caben dudas del importante lugar que ocupó en la historia del rock nacional y en la vida de los latinoamericanos. Por consiguiente, hoy, con motivo de su cumpleaños número 62, lanzarán un video inédito del tema "No te creo" (perteneciente al álbum "Siempre es hoy", 2002), con entrevistas al diseñador audiovisual Nico Bernaudo y a los directores Diego Panich y Lemon, quienes hablaron sobre el proceso de realización del material que ya se puede ver en el canal de YouTube de Gustavo Cerati.