Esquivel sigue sin presentarse a entrenar en Atlético, ¿se va?

Era una bomba de tiempo, y explotó. Juan Cruz Esquivel sigue sin presentarse a entrenar (lunes y martes) en Atlético de Rafaela. Y su futuro parece estar lejos de barrio Alberdi. Y si se veía venir es porque ya el delantero de 20 años, surgido en la cantera del club, y su representante habían tomado la decisión tras el encuentro del pasado viernes ante San Telmo (en donde anotó un gol en el 2 a 2), lo cual no fue notificado al cuerpo técnico ni a los dirigentes, pero la noticia no tardó en llegar desde Córdoba, donde es pretendido por Talleres.Otra semana conflictiva por barrio Alberdi. Días atrás había sido Guillermo Sara, el que tomó la decisión de rescindir su contrato por diferencias con el entrenador. Ahora, el que no quiere seguir en Atlético es Esquivel, el desequilibrante que tiene Walter Otta.¿Qué pasará con Esquivel? Aún es incierto. Días menos, días más: será jugador de Talleres. Si es que el elenco cordobés termina de acercarse a los porcentajes que pretenden por Alberdi.Lo concreto y según lo que manifiestan los propios dirigentes albicelestes, mientras mastican bronca ante la situación, es que no se va a obligar a nadie a vestir la camiseta de Atlético de Rafaela, como le había anunciado a este medio Silvio Fontanini, presidente celeste, y dejando en bien en claro que el principal propósito ante este panorama iba a ser el de ‘defender los intereses del club’.Y el propio Ricardo Castro, presidente de la Subcomisión de Fútbol indicó: “Creíamos que no iba a tomar esta determinación porque siempre tuvo un contacto de educación con nosotros fabuloso. No volvió a entrenar. Estamos muy dolidos por eso, no nos gusta. No nos vamos a enojar con él. Le vamos a dar el mejor tratamiento, lo vamos a esperar”.Si bien la intención de Atlético era no desprenderse de nadie para la segunda rueda de la temporada 2021 de la Primera Nacional (ya perdió a Sara y ahora a Esquivel, un referente y el que más desnivela) es difícil que se pueda ‘retener’ al nacido en Cañada Rosquín, ante la insistencia de emigrar, deseo que también había manifestado en abril último cuando existió un acercamiento con Peñarol de Montevideo.Esquivel tiene contrato hasta junio del 2023 y su no presentación a las prácticas es para ‘presionar’ a los dirigentes celestes con su salida anticipada.En primera instancia el club cordobés ofreció un monto por el 80% del pase, pero por dicho dinero Atlético buscaba dar el 50%; luego fue un 60 y un 65 por ciento. Diferencias menores en los números y de futuras compras de porcentajes pusieron en ‘pausa’ la transferencia.“Con Fassi (presidente de Talleres) tenemos una muy buena relación, nunca cortamos el diálogo pero se les hizo saber que en esas condiciones no podíamos hacer el traspaso”, reconocieron.En primera instancia, la idea de la dirigencia de Atlético era la de ‘esperar’, darle tiempo al jugador a que pueda recapacitar, meter marcha atrás con su medida de protesta y volver al plantel que conduce Otta. A esta altura, y si bien parece no avecinar otro desenlace y en el fútbol cualquier cosa puede pasar, Esquivel no volverá a vestir la camiseta celeste.En la tarde de ayer AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 21 de la Primera Nacional, que tendrá a Atlético visitando el próximo domingo a Defensores de Belgrano desde las 15.00hs. Dicho juego será arbitrado por Lucas Comesaña y sus asistentes serán Gerardo Lencina y Gonzalo Ferrari. Como cuarto irá Kevin Alegre.