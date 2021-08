Hockey: la FOSH volvió con goles en todos los partidos

No fue un domingo más para la Federación del Oeste Santafesino de Hockey. El 8 de agosto volvió al fin el torneo Oficial de Damas, luego de cuatro meses de parate por las restricciones dispuestas por los gobiernos nacional y provincial.

Además, el regreso fue con jornada completa, ya que se jugaron los cinco encuentros de la cuarta fecha.

En el sintético de Sarmiento de Humboldt estuvo uno de los epicentros, donde dos de los equipos rafaelinos salieron airosos ante los representativos de esa población y siguen en los primeros lugares. 9 de Julio ganó 3 a 0 a Juventud y CRAR hizo lo propio con Sarmiento por el mismo resultado. Las julienses tienen 11 puntos, mientras que las Verdes reúnen 9, pero con un partido menos.

También hubo actividad en Rafaela (sintético de CRAR) con triunfos de Bella Italia y Libertad; y San Francisco, donde ganó Atlético San Jorge, con lo cual en todos los encuentros se registraron anotaciones. Este es el resumen de la fecha:

Sub 15: Sarmiento 4 – CRAR 5 (Maite Dubas -4- y Alma Mondino); Charabones 3 – San Jorge 0.

Sub 17: Sarmiento 0 – CRAR 2 (Sofía Bolea -2-); Charabones 1 – San Jorge 1.

Reserva: Sarmiento 1 (Ariana Strickler) – CRAR 0; Juventud 1 (Victoria Zingerling) – 9 de Julio 2 (Beatriz Fernandez y Caterina Roca); Libertad de San Francisco 0 – Sportivo Norte 2 (Angélica Ferreyra e Iara Paulino).

Primera: Sarmiento 0 – CRAR 3 (Sofía Bolea, Abril Beltramino y Milagros Alí); Juventud 0 – 9 de Julio 3 (Amira Spósito, Lucía Romano y Camila Rodriguez); Libertad de San Francisco 2 (Yanet Miño -2-) – Sp. Norte 1 (Nerea Peralta); Atlético Rafaela 1 (Rosario Miguenz) – Bella Italia 2 (Mariana Cejas y Antonela Yori) y Charabones de San Francisco 0 – San Jorge 1 (Giovana Melano).

La quinta fecha se jugará el domingo 22 de agosto y tendrá un duelo excluyente, el que sostendrán CRAR y 9 de Julio.



LAS POSICIONES

Reserva: Sportivo Norte y Dep. Bella Italia 10; Sarmiento 9; Charabones 6; CRAR y 9 de Julio 3; Juventud 1; Libertad 0.

Primera división: 9 de Julio 11 puntos; CRAR y Dep. Bella Italia 9; Libertad y San Jorge 7; Sp. Norte 6; Atlético Rafaela 3; Sarmiento y Juventud 2; Charabones 1.