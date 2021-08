El viernes se reanuda el torneo Preparatorio

La Asociación Rafaelina de Básquetbol dio a conocer la programación para el reinicio del torneo de primera división, con la cuarta fecha del Preparatorio, previsto para el viernes 13 de agosto. Recordemos que serán 3 partidos ya que habían podido jugar antes de las restricciones -a mediados de abril- uno de los cotejos, donde Independiente fue vencedor ante Peñarol por 81 a 60.

Los tres encuentros se iniciarán a las 21 horas y serán: Unión vs. Ben Hur; 9 de Julio vs. Quilmes y Atlético vs. Libertad.

Cabe mencionar que el lunes, en un amistoso Ben Hur recibió a Almagro de Esperanza con victoria de la visita en tiempo suplementario 81 a 73 (habían igualado 59 a 59).



ARRANCARON LAS FORMATIVAS

El sábado, luego de casi cuatro meses se reanudó el torneo Oficial de Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, con la disputa de partidos correspondientes a la cuarta fecha, tira A.

En esta oportunidad se disputaron partidos de las categorías U13, U15 y U19, ya que recordemos que se juega de manera desdoblada cada fecha.

Estos fueron los resultados: Categoría U13: 9 de Julio 29 – Ben Hur 82; Unión 86 – Independiente 23.

Categoría U15: Libertad 99 – Quilmes 26; Unión 54 – Independiente 53 y 9 de Julio 78 – Ben Hur 70.

Categoría U19: Atlético Rafaela 60 – Peñarol 29; Libertad 126 – Quilmes 29; Unión 85 – Independiente 81 y 9 de Julio 61 – Ben Hur 50.

El sábado 14 de agosto se disputará la Tira B con esta programación: 10:30 Independiente vs Unión (premini, mini, U14, U17); Ben Hur vs 9 de Julio (premini, mini, U17); Peñarol vs Atlético (premini, mini, U14, U17) y Quilmes vs Libertad (mini, U17).



FEMENINO

El sábado 14 se reanudarán las Formativas del Femenino, con estos encuentros: Libertad vs Ben Hur (11:00 hs premini, 12:15 U15, 14:15 mini, 15:30 U17); Unión vs Independiente de Ataliva (10:00 hs premini, 11:15 U15, 13 mini, 14:15 U17, U13). Libre: 9 de Julio.