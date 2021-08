Taiana y Zabaleta juraron como ministros nacionales

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Jorge Taiana y Juan Zabaleta juraron ayer como ministros de Defensa y Desarrollo Social, respectivamente, en el marco de un acto en Casa Rosada encabezado por el presidente Alberto Fernández. El jefe de Estado les tomó juramento a sus nuevos funcionarios para reemplazar a Agustín Rossi y Daniel Arroyo, quienes se encontraban presentes en el Salón Blanco de Balcarce 50.

Taiana fue el primero en jurar y el Presidente dijo que el ex canciller "juega en otra liga", y luego lo siguió Zabaleta.

Antes de las formalidades, Fernández despidió a Rossi y Arroyo, a quienes les agradeció por sus tareas en el Gabinete nacional durante "un momento tan complejo".

Sobre el ex ministro de Defensa, que hace campaña en Santa Fe y tuvo una polémica salida en medio de especulaciones sobre su relación con el Gobierno, el Presidente expresó: "Nuestra amistad no se quebró ni se va a quebrar".

Tras el acto oficial, el flamante ministro de Desarrollo Social afirmó que durante su gestión no hará falta "cortar calles para poder dialogar", en referencia a las movilizaciones que encabezaron diversas organizaciones sociales en el último periodo.

"No va a hacer falta con este ministro, con Juan Zabaleta, cortar calles para poder dialogar. Va a ser un Ministerio de puertas abiertas, de diálogo y de contención social", enfatizó el ex intendente de Hurlingham en declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada, entre ellos NA.

En esa línea, Zabaleta destacó que tiene por delante "la enorme tarea de poder empezar a transformar todos los planes sociales en trabajo genuino".

"Quiero agradecerle al presidente de la Nación (Alberto Fernández) y a nuestra fuerza política, el Frente de Todos, por esta oportunidad. Es una tarea que vamos a desarrollar con mucha convicción, capacidad de trabajo, eficiencia. Vamos a rompernos el alma porque en la Argentina hay muchos pobres", manifestó.

Por último, el flamante ministro de Desarrollo Social puntualizó: "El deterioro social que heredamos más la pandemia lo hemos llevado con mucha capacidad de respuesta. Tenemos que aprender a escuchar más, tenemos que representar a todos y cada uno de los que están afuera del sistema".

A su turno, Jorge Taina aseguró que su gestión frente al Ministerio de Defensa dará prioridad a "la subordinación de las fuerzas armadas al poder político, algo que ya está plenamente garantizado en la Argentina".

En ese sentido, explicó que se impulsará la capacitación de todos los miembros de las fuerzas armadas, al igual que "el reequipamiento y despliegue en función de los objetivos de defensa".

"Voy a suceder a un gran Ministro y un gran compañero, que es Agustín Rossi. He estado conversando con él la situación de la defensa nacional, que es una necesidad importante que tiene que ver con todos los argentinos", puntualizó.

Finalmente, Taina consideró que el Ministerio está "trabajando muy encaminado", y agregó: "Se han dado soluciones a problemas estratégicos importantes como es la creación del FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa) que va a permitir el reequipamiento de las fuerzas armadas".

De la ceremonia también participaron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa; y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, entre otros funcionarios nacionales.