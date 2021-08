Para Rossi

El presidente Alberto Fernández envió una señal de distensión en la relación con el saliente ministro de Defensa Agustín Rossi, a quien calificó como su "amigo" y dijo que esa vínculo no se romperá, más allá de las turbulencias alrededor de su cambio en el Gabinete.

Antes de tomarle juramento a Jorge Taiana como nuevo ministro de Defensa, el mandatario nacional expresó: "Quiero despedir a un amigo, que no lo despido como amigo porque amigos vamos a ser siempre".

"(Rossi) ha sido para mí una persona muy importante no solamente en lo que fue su área específica, en el Ministerio de Defensa, sino que fue un puntal muy importante a la hora de tomar decisiones, porque tiene esa virtud de tener una capacidad de lectura de la realidad que yo valoro mucho", enfatizó Fernández.