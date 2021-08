Alesso pide nuevo aumento para el último trimestre

Pese a la negativa del gobierno provincial frente a los reclamos que oportunamente formularan los diferentes gremios públicos para adelantar a agosto la reapertura de paritarias, desde el sindicato que aglutina a los docentes públicos no sólo insistieron en el planteo; también, exigieron una nueva recomposición salarial. En diálogo con El Litoral, su titular Sonia Alesso, adelantó que AMSAFE volverá a pedir formalmente al gobierno de Omar Perotti que se habilite nuevamente la discusión para que en el último trimestre del año, los maestros puedan tener una nueva mejora salarial que permita "ganarle" a la inflación. Ése fue, de hecho, el planteo que llevaron los gremios docentes a la reunión de la paritaria nacional que deliberó este lunes, y que pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene. Allí, los sindicatos solicitaron que se adelante de setiembre a agosto el 9% de incremento acordado a principios de año; y que la recomposición anual del sector esté por encima del aumento de precios. Así, la pauta salarial acordada en 35% debería estar entre "el 45 y 50%". Si bien en ese encuentro no hubo definiciones, los referentes sindicales que participaron destacaron el "ánimo propositivo" que primó en la reunión.

En cuanto a la situación provincial y ya con el antecedente de la discusión reiniciada a nivel nacional, Alesso aseveró que la provincia "tiene que aumentar el salario" de sus trabajados. "Es una cuestión que tiene que ver con un hecho de la realidad; la inflación superó la pauta salarial que se había discutido a principios de año. Todos los gremios están pidiendo esa actualización; no hay razón para que la provincia no actualice el salario – planteó- porque, además, ya se está viendo que esta misma situación de rediscusión se está dando en el sector privado". Para Alesso, se trata de una cuestión de "lógica, porque la inflación está ya por encima de los aumentos salariales concedidos". Sobre esa base, interpretó que "no son pertinentes" las respuestas que han recibido de parte del gobierno para desestimar el pedido de adelantamiento de la discusión. "Nos dicen que se va a respetar lo acordado a principios de año, pero la realidad cambió y eso no es culpa de los trabajadores. Más aún – enfatizó-, cuando la provincia tiene una situación financiera favorable y cuando desde el propio gobierno nacional se advierte que Santa Fe es una de las jurisdicciones que más recibe de coparticipación federal", sostuvo. Con esos argumentos, Alesso adelantó que volverán a plantear formalmente al gobierno de la provincia dos reclamos concretos: por un lado, adelantar de setiembre a agosto el 9% acordado a principios de año; por el otro, reabrir la paritaria para discutir específicamente un incremento para el último trimestre de 2021, que permita superar la inflación. La pauta salarial anual había sido acordada en la provincia en un 36%; para ganarle a ese índice, Alesso consideró que ese guarismo debería ascender a 45 ó 50 por ciento.