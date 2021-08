Suspensión del paro de municipales y convocatoria a paritaria a la FESTRAM

En virtud a la convocatoria efectuada por el Gobierno Provincial a los miembros paritarios -representantes de Intendentes y Presidentes Comunales como así también a los de la Federación- para el día viernes 13 de agosto a la hora 11, FESTRAM (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe) decidió en las últimas horas suspender provisoriamente el paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo que había sido dispuesto para mañana jueves. La medida había sido resuelta por la representación sindical en cumplimiento a lo decidido por el Plenario de Secretarios Generales para reclamar la convocatoria de la Comisión Paritaria Municipal y discutir una revisión de la política salarial vigente. Por lo tanto, luego de la reunión paritaria antes mencionada, los representantes paritarios reevaluarán la situación.

Con respecto a esta nueva medida, Darío Cocco, secretario general de SEOM Rafaela, le comentó ayer a LA OPINION que "esta decisión se tomó en una reunión de paritarias dado que no nos habían convocado y la veníamos pidiendo hace ya más de un mes formar parte de la mesa paritaria para hacer un análisis de la evolución de la inflación, ya que impacta fuertemente en el poder adquisitivo de los salarios. Habíamos quedado en todo momento de que la inflación no debía superar al acuerdo salarial. Y para nosotros es fundamental ir monitoreando parcialmente cómo venimos y entendemos que en este mes de julio vamos a quedar atrás por 4 puntos. Cabe recordar que hemos conseguido con antelación un 35% de aumento de manera escalonado, con un 18% para marzo, 8% para junio, con lo cuál hoy se está cobrando el 26%, y tenemos un 9% para septiembre, pero ya estamos con una inflación acumulada anual del 30% en julio. Así que se ha perdido el poder adquisitivo y entendemos que por lo menos hay que revisarlo y ver cómo podemos generar algún tipo de acuerdo que compense esta diferencia. Y después, también queremos ver cómo terminamos el año, que preocupa y mucho, porque no teníamos en los cálculos una inflación de semejante magnitud. A partir de allí, pedimos una mesa paritaria, y al no tener ningún tipo de respuestas, se determinó en el Plenario que estamos facultados decidir generar una medida gremial para este jueves 12 de agosto. Pero durante la mañana de este martes, se nos convocó por parte del gobierno de la provincia para el próximo viernes a las 11 horas a una reunión con los actuales intendentes para realizar este análisis que estamos pidiendo. Eso llevó directamente a que nosotros decidamos suspender, momentáneamente, la medida de fuerza que estaba previsto e ir el viernes con todas las expectativas y ver si encontramos soluciones".

En cuanto al nuevo aumento salarial que estaría pidiendo el gremio, Cocco acotó que "mínimamente estamos pidiendo equiparar esa inflación y esa diferencia de 4 puntos, y si es posible elevarla 2 o 3 puntos con respecto a la misma. Esas serían aproximadamente nuestras expectativas y es lo que vamos a tratar de generar y de acordar antes de fin de año".

Y por último, en caso de que no se lleve a cabo un acuerdo para este viernes, el dirigente explicó que "no hemos determinado absolutamente nada, ya que tenemos todas las expectativas puestas en esta reunión. Ya el habernos convocado nos da a entender que han visibilizado la problemática y que encontraremos el acuerdo en conjunto. Y en caso de no resolverse lo más rápido posible, resolveremos sobre la marcha cuándo y cómo generaremos una medida gremial.



EL RECLAMO

Cabe recordar que durante el lunes, FESTRAM había emitido un comunicado exigiendo un aumento salarial, manifestando que "en el mes de junio la inflación nuevamente superó la pauta salarial del sector municipal, situación que ya había ocurrido en abril respecto del primer tramo del acuerdo paritario. Por ello es que solicitamos a los Intendentes y Presidentes de Comuna que anticipen en julio la última cuota del aumento acordado y la revisión de la política salarial vigente, en consonancia con la política económica del Gobierno Nacional que ha ratificado que “el salario debe ganarle al índice inflacionario”. En esa dirección, Cristina Fernández y Sergio Massa otorgaron un aumento superior al 40% a los empleados del Congreso, lo que luego el Presidente de la Nación ratificó personalmente firmando en testimonio la revisión del convenio salarial bancario con una pauta superior al 45%. En este contexto -tal como se viene informando- las cuentas fiscales transitan una etapa de amplia holgura con superávit fiscal. Ya al inicio de la pandemia los depósitos bancarios de Provincia y Municipios y los montos que mantenían en plazos fijos y cuenta corriente superaban al sector privado. Los $ 6.732 millones de los 365 Municipios y Comunas conforman la liquidez más alta en la última década. Cerrado el total de la liquidación 2020 de la coparticipación se ratifican las estimaciones de FESTRAM respecto de un ahorro de 10 mil millones de pesos en el sector municipal, sobre la base de la política salarial de ese año". En tanto, en otro segmento de la nota, se mencionó también que "los gastos por la lucha contra el Covid fueron cubiertos en su totalidad por el Tesoro Nacional, a lo que se sumarán repartos de ATN para compartir la carga fiscal obtenida del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas. Además, el gobierno provincial tomó de los recursos municipales y comunales, más de 200 millones de pesos del Impuesto a los Ingresos Brutos para destinarlos al comercio, la industria y la agricultura. Todo esto pone de manifiesto que el ajuste de las cuentas fiscales se hace sobre la caída del salario y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores". Por último, la nota se cerró especificando que "según datos del IPEC, en la Provincia de Santa Fe la inflación interanual se colocó en el 52,6%. Para el Centro de Estudios Económicos y Sociales –CESO- en junio “Un adulto necesitó $12.183 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas y una familia tipo de 4 integrantes necesitó $37.646 para no caer en la indigencia”. El mismo Centro estableció que una familia tipo en Rosario, necesita más de 100 mil pesos para satisfacer sus condiciones de vida mínimas. Lamentablemente, la Justicia Social que se predica resulta infructuosa sin el correspondiente diálogo. Esta ausencia de convocatoria nos obliga a reclamar por nuestros salarios ejerciendo el derecho constitucional de huelga en reclamo de la apertura del ámbito paritario municipal".