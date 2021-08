En la tarde del lunes, ante las 120 personas inscriptas a los grupos del nivel principiantes, el intendente Luis Castellano; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen y la docente Daniela Piombi, brindaron una videoconferencia de apertura de la nueva edición del Curso de Lengua de Señas Argentina (LSA), que este año se desarrollará de manera virtual. También estuvieron presentes la profesora Daniela Aguad y el instructor sordo Alberto Amarillo.

Andereggen, titular del área que organiza la formación, dio la bienvenida a los y las presentes, y expresó su “orgullo por el interés que despierta esta capacitación, y porque seamos tantos hoy acá, que estamos preocupados y ocupados por la inclusión”. A continuación, el Intendente destacó: “Fue una sorpresa que, en apenas 15 minutos, se acabaran los cupos para el curso. Eso demuestra que tenemos una demanda que vamos a ver cómo podemos responder, porque la verdad quisiéramos que todos y todas puedan hacerlo”. “Estamos en un año en el que la tecnología nos ha acercado y nos ha brindado oportunidades, pero al mismo tiempo, que nos ha puesto lejos físicamente y ha potenciado la necesidad de vincularnos, de poder extender una mano a aquel que lo necesita. Son rasgos de humanidad, que la pandemia nos va dejando como necesidad: la necesidad de poder sentirnos abrazados, de dialogar cara a cara y también con aquellas personas que tienen capacidades diferentes a las nuestras. Tal es el caso de las personas hipoacúsicas, quienes en la LSA pueden encontrar esa herramienta necesaria y trascendental”, expresó el Primer Mandatario. Luego de agradecer a cada uno y cada una de las capacitadoras, “referentes importantísimos para lo que es la capacitación en Lengua de Señas desde hace tantos años”, Castellano hizo hincapié en que “este curso, con su gran convocatoria, no sólo expone un rasgo de humanidad importante, también nos ayuda a saber que las políticas públicas que llevamos adelante en favor de la inclusión sirven y son importantes para la comunidad. Muchas gracias”.



"QUE NO HAYA BARRERAS

DE ACCESIBILIDAD"

Seguidamente, Mariana Andereggen cedió la palabra a Alberto Amarillo, quien fue traducido por Daniela Piombi. El instructor manifestó su agradecimiento ante tanto interés en su lengua, y destacó la importancia de que todas y todos los presentes aprendan LSA: “Hay muchas personas que necesita ayuda, hay muchos lugares donde debe haber intérpretes y ustedes van a poder estar ahí, no sólo en la Municipalidad, con todos los trámites que se realizan, sino también en muchos otros lugares” expresó. Aclaró que “la LSA no es fácil, es un idioma y es una identidad. Es importante que se entienda que es la lengua natural de las personas sordas. Gracias a todas las personas oyentes que participan de este taller, por su compromiso para que no haya barreras de accesibilidad y su voluntad de convertirse en nexo para garantizar los derechos de personas como yo, para que la comunicación se pueda dar de manera natural. Y gracias al Intendente, a la Secretaria de Educación y a todos los que hicieron posible”. “Los queremos ver a todos en diciembre en la entrega de certificados. A aprovechar esta oportunidad, a continuar y no claudicar”, instó Andereggen, antes de despedirse para dar lugar a la primera clase. Recordemos que la capacitación se brindará para 180 rafaelinos y rafaelinas. Los cursos de nivel principiantes se llevarán a cabo, cada quince días, los lunes de 20 a 22. En tanto, el conversatorio para estudiantes avanzados se realizará los días jueves de 18.30 a 20.30, cada 15 días. Las clases tendrán lugar a través de la plataforma Zoom, hasta el mes de noviembre, e incluirán exámenes finales y entrega de certificación para quienes aprueben.