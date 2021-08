Pullaro y Rolando presentan sus candidaturas en el Comité radical

El precandidato a senador nacional por la lista Evolución de Juntos para el Cambio, Maximiliano Pullaro, brindará hoy a partir de las 9:00 una conferencia de prensa en la sede radical de calle Bolívar, acompañado por el precandidato a concejal por el espacio, José Rolando. No estará presente Gabriel Chumpitaz, dirigente del PRO Santa Fe que encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales por este sector que tiene al senador nacional, Martín Lousteau, como referente. Si bien los precandidatos mencionados comparten el espacio y la campaña, hay que dar cuenta de una diferencia sustancial. Pullaro y Chumpitaz competirán por escaños en el Congreso nacional participando de la interna de Juntos por Cambio en la que enfrentarán al resto de las listas, que tienen como cabeza de listas para el Senado y Diputados Federico Angelini y Luciano Laspina; Carolina Losada y Mario Barletta; José Corral y Roy López Molina).

Sin embargo, en Rafaela la lista Evolución no está dentro de Juntos por el Cambio sino del Frente para el Cambio, que funciona bajo la órbita del radicalismo. Por tanto, Rolando no irá a internas con el resto de las propuestas de JxC en la categoría de concejales (Leonardo Viotti y Gonzalo Mondino). "No vamos a internas en Rafaela. Hay alrededor de 60 distritos en la provincia en donde la lista Evolución va dentro del partido provincial Frente para el Cambio. Hay otros tantos distritos donde Evolución va dentro del Frente Progresista. Y hay muchos otros donde va dentro de Juntos por el Cambio" explicó con simpleza el propio Rolando.



MAS LISTAS

Por otra parte, el precandidato a concejal por la lista Rafaela en Serio del Frente Vida y Familia, Delvis Bodoira, se lanzará oficialmente con vistas a las elecciones primarias del 12 de septiembre. Será hoy desde las 10 en el local ubicado en la esquina de Güemes y San Martín. En tanto, desde las 11 también de hoy en el local del bar Siroco (avenida Italia y Zanetti) será el turno de la presentación de los precandidatos del Frente Soberanía Popular a diputado nacional, Carlos del Frade y a senadora nacional, Mercedes Meier. Acompañarán los precandidatos de la lista local que compite por las bancas del Concejo, Pablo Rodríguez, Ingrid Guntern y Guillermo Dalmazzo.