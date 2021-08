“Si viene la variante Delta, no superaría la ola anterior”

Con un panorama sanitario alentador, por un lado por la baja de contagios y por el otro por el buen ritmo de vacunación que se viene llevando a cabo, el director del hospital Jaime Ferré, Dr. Diego Lanzotti, aprovechó para hacer un parate y a más de un año y medio de pandemia, analizar cómo se encuentran preparados en caso de tener que enfrentar la variante Delta: “En realidad, nosotros desde hace 15 días, empezamos a incorporar la atención de los pacientes no Covid en el área de internación. Hasta aquí, estábamos atendiendo pacientes no Covid en ambulatorio y estábamos con un gran esfuerzo siguiendo el proceso de vacunación. A raíz de la caída de casos y de la caída de internaciones en sala general, incorporamos como dije, la internación de no todos, pero de un porcentaje importante de los pacientes no Covid que antes derivábamos”. Y agregó: “Ahora tenemos terapia intensiva y sala general, tanto de adultos como de niños, Covid y no Covid”.“La idea con la variante Delta, es no desarmar ninguna de las estructuras que actualmente están funcionando, ni tampoco relegar los recursos humanos. Si recorren el hospital, podrán observar que seguimos armados de la misma forma, con los mismos recursos humanos, con los mismos recursos físicos y tecnológicos y estamos preparados de igual forma. Por más que venga la variante Delta, el pronóstico es que no superaría la ola anterior porque hay mucha gente vacunada y hay gente protegida con anticuerpos, tanto de la vacuna como de la enfermedad, con lo cual, pensamos que puede llegar a venir, -no tenemos datos certeros todavía-, pero nosotros vamos a mantener la estructura del hospital hasta que estemos seguros que definitivamente bajen los casos de todo tipo de variante”, enfatizó Lanzotti.Acerca del recurso humano y como están parados hoy a más de un año y medio de pandemia, el director señaló que “con los recursos humanos venimos bien, gracias a esta baja de casos se le pudo dar descanso a la mayoría del personal, aunque sea unos días para que se recuperen un poco. El personal crítico en general, es el que menos descansó, pero tiene una disminución real del trabajo. La sala de terapia que venía en un momento, siempre arriba del 95%, hoy está debajo del 75% y eso genera un alivio. Tenemos inclusive ahora, la posibilidad como dije de atender a pacientes no Covid y estamos trabajando en las dos áreas”.El Dr. Lanzotti, manifestó asimismo, que “si llegaran a aumentar el número de casos en internación, tenemos la misma estructura que teníamos y que nos fue satisfactoria para enfrentar la segunda ola”.PROVISION DE INSUMOSAcerca de los insumos, el profesional comentó que “seguimos con el mismo ritmo de provisión. Nosotros en cuanto a los elementos de protección personal, veníamos siempre dos o tres meses adelante en la provisión, para estar preparados y que la sorpresa en el aumento de casos no nos condicione. Nos fue bien en la segunda ola, habíamos hecho en ese momento un almacenamiento de seis meses y ahora tenemos una buena cantidad”. En cuanto a medicamentos y a oxígeno, Lanzotti precisó: “También estamos preparados. Tenemos un termo de gran volumen, que nos ha dado un muy buen rendimiento en los momentos de mayor internación en terapia. Llegamos a tener 115 pacientes con alto flujo de oxígeno sin inconvenientes, y teníamos una batería de reserva que es una batería de 28 tubos que nunca la tuvimos que utilizar. Eso, quiere decir que el sistema respondió bien”.PRONOSTICO DE LAVARIANTE DELTA“Los pronósticos en otros países de la Delta, nos indicaría que superaría la segunda ola. Primero esperemos que no ingrese y que si ingresa, ingrese controlada. En el caso de tener que enfrentar otra ola, creo que nos encuentra preparados”, finalizó.