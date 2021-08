Rafaela confirmó otros 14 contagios

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este martes otros 14 casos de coronavirus en Rafaela, que así contabiliza 14.589 infectados desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 130 se encuentran activos y 398 son los vecinos que están llevando a cabo el aislamiento obligatorio, dos rubros que afortunadamente continúan bajando con el correr de los días. En tanto, los recuperados ya son 14.144, mientras que el dato positivo de la jornada fue que por tercera jornada consecutiva no se registraron fallecimientos en nuestro medio, con lo cuál continúan siendo hasta el momento 315 los decesos de ciudadanos rafaelinos a raíz de esta letal enfermedad. Mientras tanto, sobre las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", las autoridades sanitarias locales informaron que aún permanecen internados 16 pacientes Covid-19 positivos y 6 pacientes sospechosos y No Covid-19 en UTI y 13 pacientes Covid-19 positivos y 32 pacientes sospechosos, pediátricos y NEO en sala general.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó 970 nuevos contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que tiene un acumulado de 456.044, de los cuáles 41.486 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 414.558 por laboratorio. Rosario registró 309 positivos y suma 159.540, la ciudad de Santa Fe reportó 107 y totaliza 54.292. También se detectaron 31 casos en Esperanza, 23 en Santo Tomé, 16 en Ceres, 5 en San Jorge, 4 en El Trébol, 3 en Franck y Suardi entre las localidades de otras jurisdicciones más afectadas cercanas a nuestra ciudad. En el resto del Departamento Castellanos, que cuenta con 24.079 afectados, hubo 2 casos en Sunchales, Susana y Tacural, entre las m´s complicadas. Hay 220 personas internadas en UTI en hospitales provinciales, 26 con ARM y 315 pacientes en sala general, 14.668 son activos y 433.451 los recuperados. Además, se informó el fallecimiento de 20 personas con Covid-19 en la provincia, que suma 7.925 víctimas fatales. Hasta el momento en la provincia fueron vacunadas 2.986.652 personas de las 3.125.680 dosis que recibió Santa Fe.



20% DE POBLACION VACUNADA

Mientras tanto, la provincia de Santa Fe superó el 20% de su población vacunada con esquema completo contra el coronavirus. Así se desprende de analizar los datos aportados por el Monitor Público de Vacunación este martes por la mañana. Según la información del Ministerio de Salud de la Nación, 26.201.942 ciudadanos recibieron la primera dosis, mientras que 8.791.672 (19,37%) fueron inoculadas con el esquema completo. El ritmo en el territorio de la “bota” santafesina es levemente superior a la media nacional: 2.153.496 santafesinos ya tienen la primera dosis, mientras que 748.245 (21,17%) ambas aplicaciones. Cabe consignar que esta semana comenzó la combinación de vacunas en el país y la provincia de Santa Fe no fue la excepción. Aquellos que recibieron la primera dosis de Sputnik V en abril por estos días completarán el esquema con Moderna.